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Başkan Erdoğan ABD'de kritik toplantıya katıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN KRİTİK TOPLANTIYA KATILDI

ABD Başkanı 'ın daveti üzerine Washington'da bulunan Erdoğan, Willard Hotel'de düzenlenen toplantıya iştirak etti. Cumhurbaşkanı , ABD Ticaret Odası, ve Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Basına kapalı toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Toplantıda aralarında Pepsico, Google, UPS, Hilton, The Coca Cola Company, GE, Citi, Uber, THY, Limak, TAV, Borusan, Kale Group gibi şirketlerin temsilcileri ve Varlık Fonu, , Nasdaq ve Amerika Ticaret Odası gibi kuruluşların temsilcileri de hazır bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'de BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ABD'DE

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