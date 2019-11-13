CHP binlerce kişiyi yoksulluğa itti! Kılıçdaroğlu görmezden geldi...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta "Yoksulluk artıyor" diyor. Ama CHP'li belediyelerin işten çıkardıklarına gözlerini kapatıyor. CHP İstanbul'da 5.831, İzmir'de 1.194, Adana'da 1.300, Antalya'da 915 işçiyi işinden etti. Adana'da iki aydır işçiler maaş alamıyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu her konuşmasında yoksulluk edebiyatı yaparken, CHP'li belediyelerde yaşanan işçi kıyımlarını görmezden geldi. Kılıçdaroğlu dün Meclis'teki partisinin grup toplantısında yine rakamları çarpıtarak yoksulluk üzerinden algı operasyonu yaptı. Ancak Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelerin 31 Mart seçimlerinin ardından binlerce çalışanı sürgün etmesine ve işsiz bırakmasına sessiz kaldı. CHP'li belediyelerin işten attığı binlerce kişi evlerine ekmek götüremez, kiralarını ödeyemez hale geldi.



İSTANBUL'DA 5 BİN 831 KİŞİ



CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerinde seçimlerden sonra 5 bin 831 kişi işsiz kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AK Parti Grubu işten çıkarmaları incelemek üzere bir komisyon kurulmasını teklif etmişti. Bunun üzerine kurulan çalışma grubu bir rapor hazırladı.

Raporda, 24 Haziran-24 Ekim arasında İBB ve şirketlerinden toplam 3 bin 400 işçinin işten çıkarıldığı belirtilerek, "Bu rakama, sözleşmesi yenilenmediği için işsiz kalanlar, geçici işçiler, kısmi süreli çalışan ve sözleşmeleri yenilenmeyen işçiler dahil değildir. Örneğin İSMEK bünyesinde kısmi süreli çalışan 2 bin 81 işçinin ve İSKİ'de Teknik Hizmetlerde çalışan 350 işçinin sözleşmesi yenilenmemiştir. Bu işçiler de dahil edildiğinde sayı 5 bin 831 olmaktadır" denildi.

Raporda; İBB'den çıkarılanlardan bazılarının sayısı ve şirketi şöyle sıralandı:

İSTGÜVEN 303, İSPARK 256, BELTUR 191, İSPER 175, İSFALT 162, BOĞAZİÇİ YÖNETİM 103, MEDYA A.Ş 70, İSTAÇ 64, KÜLTÜR A.Ş 36, İSTON 35.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, göreve geldiği günden bugüne kadar toplam 888 işçinin görevine son verdi. Antalya'nın bir diğer CHP'li Belediyesi olan Finike'de ise Başkan Mustafa Geyikçi, 27 kişiyi işten attı. İki belediyede görevlerine son verilen işçi sayısı 915 kişiye ulaştı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 31 Mart seçimlerinde göreve gelen CHP'li belediye başkanı Hasan Doğru'nun talimatıyla 34 kişi işten çıkarıldı. Seçimlerden hemen sonra işten çıkarılan işçiler Araban Asliye Hukuk Mahkemesi'ne işe iade veya tazminat davası açtı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Burhan Takır, 38 işçiyi işten çıkarmış, ekmekleri elinden alınan işçiler belediye önünde günlerce eylem yapmıştı.

Ankara'da CHP'li belediyenin işten çıkardığı işçi sayısı ise 65.





ADANA'DA 2 AYDIR MAAŞLAR ÖDENMİYOR



Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 1300 kişi işten atıldı. Başkan Karalar rakamın 2250'yi bulacağını söyledi. Maaşlar 2 aydır ödenmiyor

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, seçimlerden sonra bin 300 kişinin işine son verdi. Belediyenin meslek edindirme kurslarını kapatarak binlerce eğitmeni mağdur etti. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin önceki gün yapılan Kasım ayının birinci birleşiminde gündem yine işten çıkarılan işçiler oldu. MHP Karaisalı Belediye Meclis Üyesi Abdullah Kaçar, Karalar'a işçilerin üzerinden elinizi çekseniz de artık hizmetlere başlasanız. Artık Adanalı sizden hizmet bekliyor" dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı da, "Şartlı borçlanma yetkisi verdik. Ama işçilerin iki aydır maaşları ödenmiyor. İki günde borçlanabilen bir belediye bir aydır borçlanamıyor. Adanalı gerçeklerle yüzleşiyor. İşin gerçeğini yaşayarak görmüş olduk" dedi. CHP'li başkan Karalar ise "Bizim işçi olmayanların üzerinde elimiz var. Hesabımıza göre işten çıkartacağımız kişi 2 bin 250 kişiyi bulacak. Bizim kesinlikle kötü niyetimiz yok" şeklinde konuştu.





ATILAN ARKADAŞLARI İÇİN EYLEM YAPTILAR



İZMİR'DE 31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP'li belediyeler tam anlamıyla işçi kıyımı yaptı, şimdiye kadar bin 194 işçi işten çıkartıldı. Torbalı Belediyesi 400, Çiğli Belediyesi'nde 35, Menemen Belediyesi'nde 360, Menderes Belediyesi'nde 210, Kemalpaşa Belediyesi'nde 156, Gaziemir Belediyesi'nde 17, Selçuk Belediyesi'nde 6, Buca Belediyesi'nde ise 10 işçinin işine son verildi, on binlerce aile mağdur edildi. İşsiz kalan işçiler günlerce eylem yaptı. İzmir Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda'nın 17 kişiyi işten atmasının ardınhdan Belediye-İş Sendikası'nın yaklaşık 30 üyesi, yaşananlara tepki için Gaziemir Arda Meydanı'nda toplanarak belediye binasına yürüdü. Belediyeİş Sendikası 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan, üyelerinin, DİSK'e bağlı Genel-İş'e geçmeye zorlandığını savunarak "Biz bu haksızlığa başından itibaren karşı çıktık. Halil Arda, baskı ve zorbalığa baş eğmediği için son olarak Zafer arkadaşımızı da gerekçe göstermeksizin işten çıkardı. O nedenle bugün meydanlardayız" dedi. İşçiler 1 saat oturma eylemi yapıp dağıldı.





ZAM FURYASI



CHP'Lİ İzmir Büyükşehir Belediyesi, yüzde 18'lik ulaşım zammı ile yüzde 15'lik içme suyu zammından sonra başta otopark olmak üzere verdiği birçok hizmete daha zam yapma kararı aldı. Açık ve kapalı otoparklardan Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'ndeki huzurevine, Ahmed Adnan Saygun Konser Salonu'nda önümüzdeki yıl verilecek konserlerden Sasalı'daki Doğal Yaşam Parkı'na giriş ücretlerine kadar birçok kaleme zam öngörüldü. Zam oranlarının yüzde 275 gibi astronomik rakamları bulması "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Açık otoparklara yüzde 20 zam geldi. Buna göre 10 lira olan 0-12 saat parklanma ücreti 12 liraya, 20 lira olan 12-24 saat parklanma ücreti ise 24 liraya çıkarıldı. Yeni tarifeleri de kapsayan 2020 mali yılı tahmini gelir gider bütçe kitapçığı görüşülmek üzere komisyonlara gönderildi. Meclis'te tekrar görüşülüp karara bağlanacak olan önerge kabul edilirse İzmirliler, birçok hizmetten yeni yılda zamlı yararlanacak.



BOLU'DA 60 KİŞİ HALA İŞSİZ



CHP'Lİ Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan seçimlerden sonra göreve gelir gelmez 97 temizlik işçisini işten çıkartmış, ardından işçiler aylarca belediye binası önünde eylem yapmıştı. CHP'li Özcan, daha sonra geri adım atmış ve 79 işçi özel firmalarda işe yerleştirilmiş, 18 işçi de Bolu Belediyesinde tekrar işe alınmıştı. Ne var ki özel şirketlerde iş başı yapan 79 kişiden sadece 19'u halen çalışırken 60 eski belediye çalışının halen işsiz olduğu öğrenildi. 60 işçinin özel şirketlerde çok zor şartlar altında çalıştırılması nedeniyle işlerinden ayrılmak zorunda kaldığı tespit edildi.

Sabah