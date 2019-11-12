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Guinness Hakemi Şeyda Subaşı Gemici: 1 saat içinde en çok ağaç dikme rekoru Çorum'un!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
1 SAAT İÇİNDE EN ÇOK AĞAÇ DİKME REKORU O İLİMİZİN OLDU

Hakemi Şeyda Subaşı Gemici, "1 saat içinde en çok rekoru, Çorum'da, 303 bin 150 fidanla Tarım ve ait oldu." dedi.

En çok rekorunun 303 bin 150 ağaç ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünün olduğu yetkilisi tarafından onaylandı.



GURUR VEREN REKOR ÇORUMA GİTTİ

Guinness Hakemi Şeyda Subaşı Gemici, "1 saat içinde en çok ağaç dikme rekoru, Çorum'da, 303 bin 150 fidanla Tarım ve Orman Bakanlığına ait oldu." dedi.
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