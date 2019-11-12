Guinness Hakemi Şeyda Subaşı Gemici: 1 saat içinde en çok ağaç dikme rekoru Çorum'un!
Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
Guinness Hakemi Şeyda Subaşı Gemici, "1 saat içinde en çok ağaç dikme rekoru, Çorum'da, 303 bin 150 fidanla Tarım ve Orman Bakanlığına ait oldu." dedi.En çok ağaç dikme rekorunun 303 bin 150 ağaç ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünün olduğu Guinness yetkilisi tarafından onaylandı.
GURUR VEREN REKOR ÇORUMA GİTTİ
Guinness Hakemi Şeyda Subaşı Gemici, "1 saat içinde en çok ağaç dikme rekoru, Çorum'da, 303 bin 150 fidanla Tarım ve Orman Bakanlığına ait oldu." dedi.
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