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FETÖ'nün yargıya sızma kumpasında flaş gelişme: 19 ilde 27 kritik isme gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
YARGIYA SIZMA KUMPASI! 19 İLDE BASKIN

Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013 idari yargı hakimliği yazılı sınavında ’nün usulsüzlük yaptığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 19 ayrı ilde 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013'deki idari yargı hakimliği yazılı sınavında 'nün usulsüzlük yaptığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 19 ayrı ilde 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, şüphelilerden 14'ü yakalandı.

27 GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 2013'deki idari yargı hakimliği yazılı sınavı ile ilgili olarak FETÖ/ terör örgütü mensuplarınca yapılan usulsüzlük iddialarına yönelik 19 ayrı ilde 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

POLİS PEŞLERİNDE

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 14 zanlının yakalandığı, diğer 13 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği ifade edildi.

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