Çorum'da 1 saatte en fazla fidan dikimi rekor denemesi tamamlandı
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
Çorum'da "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında Endonezya'ya ait "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun kırılması için gerçekleştirilen deneme tamamlandı. Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, "Rekoru kırdık" diyoruz ama sayıyı veremiyoruz. Sayımların ardından kesin sonuç açıklanacak. Çorum'a ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde, 11 Kasım 2019'da saat 11.11'de 11 milyon fidan, Türkiye'nin 2023 noktasında toprakla buluşturuluyor.
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