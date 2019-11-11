11 Kasım 2019, Pazartesi
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Çorum'da 1 saatte en fazla fidan dikimi rekor denemesi tamamlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
REKOR BİZİM DİYORUZ AMA...

'da "" seferberliği kapsamında 'ya ait "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun kırılması için gerçekleştirilen deneme tamamlandı. Orman Genel Müdür Yardımcısı , "Rekoru kırdık" diyoruz ama sayıyı veremiyoruz. Sayımların ardından kesin sonuç açıklanacak. Çorum'a ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "" seferberliği çerçevesinde, 11 Kasım 2019'da saat 11.11'de 11 milyon fidan, 'nin 2023 noktasında toprakla buluşturuluyor.

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