İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş PKK'lı Karayılan açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesi hakkında konuştu. Soylu, "Karayılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz." dedi. Öte yandan Soylu, DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi hakkında, "Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz." bilgisini paylaştı. Başkan Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, geçen hafta Avrupa ülkelerinin terör örgütlerine karşı ortaya koyduğu tutumu eleştirmişti. Bazı ülkelerin milli güvenliklerine tehdit olarak gördükleri teröristleri her nerede olurlarsa olsun bulup ortadan kaldırdığına işaret eden Erdoğan, "Öyleyse Türkiye'nin de aynı hakka sahip olduğunu kabul ediyorlar demektir. Buna ellerini sıktıkları, övgüler düzdükleri teröristler de dahildir. İnşallah yakında bu konuda milletimize müjdelerimiz olacaktır." demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesi hakkında konuştu. Soylu, "Karayılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz." dedi.

Öte yandan Soylu, DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi hakkında, "Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz." bilgisini paylaştı.

KIRMIZI LİSTE'DE 4'ER MİLYON TL ÖDÜLLE ARANAN 2 TERÖRİST DÜN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Dünkü yaşanan kritik gelişmede Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin Kırmızı Liste'de 4'er milyon TL ödülle yer alan Hejar Çelik ve İshak Özçaktu olduğu tespit edilmişti.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Diyarbakır kırsalında, 19 Temmuz 2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin terörden arananlar listesinde 4'er milyon TL ödülle Kırmızı Liste'de olduğu tespit edilmiştir" denilmişti.







(Fotoğrafta etkisiz hale getirilen kırmızı listede yer alan "Numan Batman" kod adlı Hejar Çelik)



"Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri, terör örgütünün sözde orta saha sorumlusu, Numan Batman kod adlı Hejar Çelik olduğu belirlenmiştir" ifadesine yer verilen açıklamada, "Söz konusu terörist, Diyarbakır bölgesindeki tüm eylemlerden sorumlu olup, ayrıca; Diyarbakır il ve ilçelerinde 2014 tarihinde devlet okullarının kundaklanması, 11 Nisan 2018 tarihinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ek binasına, tünel kazılarak düzenlenen bombalı saldırıda 3 emniyet mensubu şehit olma olayının talimatlarını bizzat vermiştir" ifadelerine yer verilmişti.







(Fotoğrafta etkisiz hale getirilen kırmızı listede yer alan "Erhan Porsipi" kod adlı İshak Özçaktu)



ANKARA, BEŞİKTAŞ, KAYSERİ'DEKİ SALDIRILARIN DÜZENLENMESİNİ PLANLAYAN, ORGANİZE EDEN, TALİMATINI VERENDİ



Etkisiz hale getirilen Erhan Porispi kod adlı İshak Özçaktu isimli teröriste ilişkin bilgilerin de yer aldığı açıklamada, "İshak Özçaktu isimli terörist, 10 Ağustos 2015 tarihinde İstanbul Sultanbeyli Fatih Polis Merkezine (3 polis, 7 vatandaş yaralı), 17 Şubat 2016 tarihinde Ankara Merasim Sokakta Genelkurmay servis araçlarına (29 şehit, 79 yaralı), 12 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul Sancaktepe'de askeri servis aracına (7 yaralı), 07 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Vezneciler'de Çevik Kuvvet servis araçlarına (5 polis, 7 vatandaş şehit, 36 yaralı), 25 Ekim 2016 tarihinde Antalya ATSO binasına (21 yaralı), 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena Stadı etrafında emniyet tedbiri alan güvenlik güçlerine (36 polis, 8 vatandaş şehit, 155 yaralı), 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'de askeri servis aracına (15 asker şehit, 20 asker yaralı) yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırı eylemlerinin bizzat talimatını verdiği, planladığı, organize ettiği tespit edilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.





BAŞKAN ERDOĞAN: MİLLETİMİZE MÜJDELERİMİZ OLACAK

Başkan Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, geçen hafta Avrupa ülkelerinin terör örgütlerine karşı ortaya koyduğu tutumu eleştirmişti.

Erdoğan, Türkiye'nin içeride ve dışarıda her türlü terör ve teröristin üstesinden geleceğini belirterek, "Çünkü bu coğrafyada bin yıldır kesintisiz bir mücadelenin içindeyiz. Ama bunlar başaramaz, bunlarda bunu yapacak yürek de cesaret de irade de yok. Bunlar sadece sömürmeyi bilir. Siz sadece sivilleri acımasızca katletmeyi bilirsiniz, siz sadece çıkarınız için herkesi ve her şeyi kullanmayı bilirsiniz." diye konuşmuştu.

"Bugüne kadar Suriye'ye, Irak'a ve Kuzey Afrika'ya hapsettiğinizi sandığınız o terör balonları bir gün mutlaka patlayacaktır." ifadesini kullanan Erdoğan, "İşte o zaman buradan saçılacak pislikler her tarafınıza şiddet olarak, kan olarak, acı ve kaos olarak bulaşacak. Ülkelerinizde himaye ettiğiniz, destek verdiğiniz, temsilcilerini en üst düzeyde ağırladığınız teröristlerin ellerinde nice masumların kanı var. Onları kucaklayarak siz de aynı insanlık suçuna ortak oluyorsunuz." demişti.

Bazı ülkelerin milli güvenliklerine tehdit olarak gördükleri teröristleri her nerede olurlarsa olsun bulup ortadan kaldırdığına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Öyleyse Türkiye'nin de aynı hakka sahip olduğunu kabul ediyorlar demektir. Buna ellerini sıktıkları, övgüler düzdükleri teröristler de dahildir. İnşallah yakında bu konuda milletimize müjdelerimiz olacaktır. Biz her fırsatta ikaz görevimizi yaparak, bununla yetinmeyip gerekirse istihbarat vererek vicdanı ve ahlaki sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Diğer ülkelerden tek beklentimiz, teröriste terörist gibi, masuma masum gibi, haklıya haklı, haksıza haksız gibi davranmalarıdır. Bu denge bozulduğunda mazlumun ahı göğe yükselir ve o ah dağları devirir. Biz mazlumun bedduasının arada hiç bir perde olmadan doğrudan Rabbi'ne ulaştığına inanıyoruz, işte o zaman ilahi adaletin de tecellisi de kaçınılmaz hale gelir."