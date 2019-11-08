Başkan Erdoğan imzayı attı! Binlerce kadroya yeni düzen
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kararıyla, bazı kamu iktisadi teşebbüslerine ait kadro ve pozisyonlar iptal edilirken yeni ihdaslar yapıldı. Toprak Mahsülleri Ofisi'nde 130,TCDD'de 50, Et ve Süt Kurumu'nda 64, Devlet Hava Meydanları'nda 136 kadro iptal edildi.
Cumhurbaşkanı kararı ile toplam 12 kamu iktisadi teşebbüsüne ait kadro ve/veya pozisyonlarda değişikliğe gidildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar göre Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü için; 12 adet Bölge Müdürü ve 24 adet Bölge Müdür Yardımcısı kadrosu, 38 adet şef ve 80 adet teknik şef pozisyonu ihdas edildi.
15 ADET MÜDÜR KADROSU İHDAS EDİLDİ
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü için; 5 adet Şube Müdürü ve 5 adet Müşavir kadrosu, 328 adet Mühendis ve 80 adet memur pozisyonu, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü için; 37 adet Başuzman ve 15 adet müdür kadrosu ihdas edildi.
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü için; 5 adet şef pozisyonu,TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü için; 120 adet vagon teknisyeni, 20 adet YHT Makinisti ve 18 adet Başteknisyen pozisyon ihdası yapıldı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü için; 28 adet Teknik Şef, 17 adet Tekniker, 10 adet Şef ve 9 adet Mühendis pozisyonu ihdas edildi.Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü için; 150 adet Hava Trafik Kontrolörü, 100 adet AIM Memuru, 90 adet Tekniker, 70 adet Apron Memuru ve 64 adet ARFF Memuru pozisyonu ihdas edildi.
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü için; 50 adet Mühendis ve 5 adet Başmühendis pozisyonu ihdas edildi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü için; 20 adet Şef, 10 adet Mühendis ve 10 adet Veteriner pozisyonu ihdas edildi.
DOLU BOŞ KADROLAR DA AÇIKLANDI
Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarından 7'sine ait bazı kadrolarda dolu/boş kadro değişiklikleri yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan 2019/372 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan kadro değişikliklerden bazıları derece terfilerine yönelik dolu kadro değişiklikleri şeklinde olurken, bazıları ise ilk defa veya naklen ya da görevde yükselme suretiyle atama yapmaya yönelik boş kadro değişiklikleri şeklinde oldu.Yapılan değişiklikler arasında, Gelir İdaresi Başkanlığı için toplam 3950 adet Gelir Uzmanı kadrosu ihdası da yer aldı.
KADRO DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAN KURUMLAR
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı
Hakimler ve Savcılar Kurulu, İletişim Başkanlığı
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Diyanet İşleri Başkanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı
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