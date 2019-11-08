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PKK'ya darbe üstüne darbe: 9 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
PKK'YA DARBE ÜSTÜNE DARBE!

: 'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütüne karşı operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.

: 'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütüne karşı operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarının belirlenmesi üzerine hava harekatı düzenlendi.

Harekat sonucu 9 terörist etkisiz hale getirilirken açıklamada, "Terör örgütüne karşı operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadesine yer verildi.

PKK'ya darbe üstüne darbe: 9 terörist etkisiz hale getirildi PKK'YA DARBE ÜSTÜNE DARBE: 9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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