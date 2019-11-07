Başkan Erdoğan: 13 yakını elimizde

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan açıklamasında "En son Bağdadi'nin ablasını Azez'de eşiyle beraber yakaladık. Şimdi en son 13 tane en yakın çevresini yakaladık ve onlar da şu anda elimizde. Asla buradan taviz vermeyiz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmalarının satır başları:

- Yüksek düzeyli Stratejik İşbirliği Konsey Toplantısı nedeniyle Budapeşte'de bulunuyoruz. Bugün yaptığımız görüşmelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gerek dar çerçevede, gerek heyetler arası yapmış olduğumuz görüşmeler ve en sonunda 10 maddelik bir anlaşmayla noktayı koyduğumuz bu görüşmelerin her iki ülke arasında hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Budapeşte'ye varışımızın ardından Cumhurbaşkanı ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın başbakan ile de ifade ettiğim görüşmeleri yaptık. Gerek bakan arkadaşlarımızın birbirleriyle yaptıkları görüşmeler, gerekse bizim sayın Başbakan ve Dışişleri Bakanlarımızla yaptığımız görüşmelerin gelecek için çok ciddi neticeler vereceğine inanıyorum.

EKONOMİK TİCARİ KÜLTÜREL BÜTÜN BU ALANLARDA NELER YAPABİLECEĞİMİZİN ÜZERİNDE ISRARLA DURDUK

Tabi stratejik işbirliğimizin ilerletilebilmesi için adımların neler olduğu üzerinde durduk. Gerek siyasi, askeri ve güvenlik alanında; göç konusu zaten en önemli adımlardan bir tanesi. Ekonomik ticari kültürel bütün bu alanlarda neler yapabileceğimizin üzerinde ısrarla durduk.



BAŞBAKAN İLE ARAMIZDA BİR İRADE BİRLİĞİ VAR

İmzaladığımız 10 belge ile ilişkilerimizin hukuki zeminini güçlendirdik. 2,6 milyar dolar civarında gerçekleşen ticaret hacmimizi 6 milyar dolar seviyesine çıkartmak için sayın Başbakan ile aramızda bir irade birliği var. Bu tabi çok çok önemli.







TÜRKİYE BUNU GERÇEKLEŞTİRMEYE BANA GÖRE MUKTEDİRDİR

Türkiye bunu gerçekleştirmeye bana göre muktedirdir. Biraz sonra Macaristan'dan 15 iş adamımız, aynı zamanda Türkiye'den birlikte bir yuvarlak masa toplantısını gerçekleştireceğiz. Bu toplantıyla iş adamlarımızın ne gibi adımlar atabileceğini hatta hatta üçüncü ülkelerde neler yapılabileceğini ki; sayın Başbakan Afrika'da atılabilecek adımlar üzerinde durdular. Macar makamlarının da ben iş adamlarımıza gereken her türlü kolaylığı yapacağına inanıyorum. Biz de Türkiye olarak Macar müteşebbislere her türlü kolaylığı sağlamakta kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim.

HAYATA GEÇİRMEKTE KARARLIYIZ

Tabi birazdan iş adamlarımızla yapacağımız toplantının içeriğinde neler olabilir diye düşündüğümüzde; savunma sanayii alanında çeşitli projeleri hayata geçirmekte kararlıyız. Ortak tarihi ve kültürel mirasımızın korunması noktasında Macaristan ile örnek bir işbirliğimiz mevcut. Sayın Başbakan ile geçen yıl restorasyonu tamamlanan Gül Baba Türbesi'nin açılışını yapmıştık. Ziyaret sayısında önemli bir artış olduğunu öğrendik.



TÜRKİYE'NİN TAM ÜYELİĞİNİN BİRLİĞE KATACAĞI DEĞERİN LAYIKIYLA KAVRANMASI GEREKİYOR

Macaristan'ın resmi müfredatını temel alan okulumuz 2020 Eylül ayında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacaktır. Macaristan'ın ülkemizin AB üyelik sürecine sağladığı destek bizim için ziyadesiyle kıymetlidir. Gerçekten sayın Başbakan'ın bu konuda vermiş olduğu desteğe her zaman için müteşekkirim. AB'nin son dönemde ülkemize karşı izlediği tutum şüphesiz ki yapıcı olmaktan uzaktır. Birkaç üye ülkenin ikili meselesi, Türkiye AB ilişkilerini rehin almamalıdır. Birlik, bu tutumuyla esasen kendi çıkarlarına da zarar veriyor. Türkiye'nin tam üyeliğinin birliğe katacağı değerin layıkıyla kavranması gerekiyor.

Görüşmelerimizde sayın Başbakan'a Barış Pınarı Harekatımıza verdiği destekten dolayı şükranlarımızı ifade ettik.





ÖZELLİKLE ŞU ANDA ÜLKEMİZDE 4 MİLYON MÜLTECİ VAR

Özellikle şu anda ülkemizde 4 milyon mülteci var. Bunun 3 milyon 650 bini Arap, Ezidi; 350 bini de Kürttür. Ve bunların ciddi bir sayıda, özellikle Avrupa'ya göç etmesi mümkün. Fakat biz bugüne kadar aramızdaki dayanışmanın gereği olarak hep bu süreci sabırla atlattık. Şu anda yine bir güvenli bölge ihdası için çalışmalarımızı yapıyoruz. Güvenli bölge ile de atmak istediğimiz adım bizdeki bu mültecilerin kendi evlerine, topraklarına dönmesini sağlamaya yöneliktir. Geçenlerde BM Genel Sekreteri İstanbul'daydı, görüşme yaptık. Ve bu görüşmede bir uluslararası dönörler toplantısı yapmak suretiyle güvenli bölge konusunda adım atalım dedik. Ve kendileri de kendisine verdiğim evraklar, projelerden hareketle bunun üzerine çalışma sözünü verdi. Bundan sonraki süreci Dışişleri bakanım yakından takip edecektir. Az önce sayın Başbakanın ifade ettiği gibi bizler NATO'da beraberiz. Bizler aynı zamanda stratejik ortağız. Stratejik ortakların terör örgütleriyle beraber olması mümkün mü? Ama maalesef bazı stratejik ortakların terör liderleriyle yapmış oldukları ne yazık ki görüşmeler, onlarla birlikte yapmış oldukları dayanışmalar var. bunlar bizi ciddi manada üzmüştür. Çünkü uluslararası teröre karşı mücadele vereceksek, o zaman uluslararası terörle mücadelede NATO üyelerinin böyle bir görüşmeyi yapması affedilebilir değildir.

13 YAKINI ELİMİZDE

Ve DEAŞ'a karşı şu anda dünyada Türkiye'den çok daha güçlü bir tavır koyan ikinci bir ülke yoktur. DEAŞ ile mücadelede şu ana kadar aldığımız neticeler her şeyiyle ortadadır. Biz sadece El Bab'ta 3 bine aşkın DEAŞ'lığı etkisiz hale getirdik. Cezaevlerimizde 1150'yi aşkın DEAŞ'lı var. En son Bağdadi'nin ablasını Azez'de eşiyle beraber yakaladık. Şimdi en son 13 tane en yakın çevresini yakaladık ve onlar da şu anda elimizde. Asla buradan taviz vermeyiz. Eğer bu mücadeleyi vereceksek kararlı vereceğiz, çünkü burada insanlığın huzuru yatmaktadır, menfaati yatmaktadır.



Soru: Avrupa'dan destek gelmezse, göç etmek isteyenleri Avrupa'ya doğru bırakacak mısınız?

ERDOĞAN:

Destek gelse de gelmese de biz misafirlerimize ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Ancak tabi bu da bir yere kadar. Bize bir söz var, zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez. Baktık ki bu iş olmuyor daha önce de söyledim kapıları açmak zorunda kalırız.

ORBAN:

Aslında bizleri de bu soru ilgilendiriyor. Bu kapı nereye açılacaktır? Bizim arzumuz ve isteğimiz memleketini terk etmek zorunda kalanlar eve dönsünler. Aslında ev, yuva dünyanın en önemli parçasıdır. Macaristan hükümeti Avrupa'ya sürekli bunu söylüyor. Macaristan zengin ülkeler arasında yer almıyor. Bizim sıkletimize orantılı bir şekilde ve dünyaya karşı olan sorumluluğumuza dayanarak biz bunu gerçekleştireceğiz ve sizin yeni inşaat programlarınıza katılmak istiyoruz. Okul yapımı inşaatlarını kabul ederiz. Güvenli bölgenin yeniden inşa edilmesi için Macaristan'ı arkasında bilebilir. Macaristan aslında hudutlarını korumak için yetenekli bir ülkedir.





ABD ZİYARETİ

ABD'de S400, Patriot, F-35 konularını da konuşacağız.

BUGÜN MAZLUM KOBANİ DENİLEN ADAMIN BAĞDADİ'DEN BİR FARKI YOK

Bugün Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi'den bir farkı yok. Ve yüzlerce insanın kanına giren bir örgütün oda başındadır. Burada benim görüştüğüm terörist iyi, görüşmediğim kötü diyemeyiz. Kendini öldüren bir terörist, aynı şekilde sayın Obama döneminde de Usame Bin Ladin bu şekilde öldürülmüştü. Demek ki sadece bu tür terör örgütlerinin başlarında olanları öldürmekle terör bitmiyor. Ortak dayanışmamız çok çok önemli. Hele hele stratejik ortak olarak da biz bu ortaklığımızın gereğini yerine getirmemiz lazım.

BİZ S-400'Ü ALDIK BU İŞ BİTTİ

S-400 konusunda bize patriotlar verilmediği için biz kendimize savunma sistemlerinde alternatif aradık ve S-400'ü aldık. Biz S-400'ü aldık bu iş bitti. Ama Amerika bize Patriot verecekse, şartlar uygun olması halinde alabiliriz. Bunu da kendilerine teklif ettik. Bu konuda "kongreden geçmesi lazım" diyorlarsa, kongreden geçirsinler, teklifi versinler. Biz de değerlendirmemizi yapalım. Bizim Amerika'ya karşı bir ön kabulümüz olmamıştır. Hava taşımacılığından en önemli markalarından bir tanesi olan THY, bugün ihtiyaçlarının çok ciddi kısmını Amerika'dan karşılıyor. Boeing'leri oradan alıyor. THY, dünyada en fazla destinasyona uçan bir şirkettir. Bütün bunları görmemiz lazım, görmemezlikten gelemeyiz.