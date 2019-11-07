Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan flaş açıklama
Hazine 2.5 milyar dolarlık tahvil ihracına çıktı. İhraç tutarının 3 katından fazla talep geldi. Tahvilin yüzde 54.4'ü İngiltere, yüzde 31.5'i ABD yatırımcılarına satıldı. 5 yıl vadeli tahvilin ihraç tutarı olan 2.5 milyar dolar 14 Kasım'da hesaplara girecek.
Hazine, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde, 5 yıl vadeli 2.5 milyar dolarlık ihracını tamamladı. İhraç tutarı Hazine hesaplarına 14 Kasım'da girecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı için 6 Kasım 2019 tarihinde Goldman Sachs, HSBC ve JP Morgan'a yetki verilmişti" diye anımsatıldı ve şöyle denildi:
"Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 2.5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 14 Kasım 2019 tarihinde hesaplarımıza girecektir.
"Tahvile toplamda yaklaşık 200 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep göstermiştir. Tahvile gelen toplam talep miktarı, Nisan 2015'den bu yana gerçekleştirilen tahvil ihraçları içerisinde en yüksek miktar olmuştur.
"Tahvilin yüzde 54.4'ü İngiltere, yüzde 31.5'i ABD, yüzde 9.1'i diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 5'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. Türkiye'deki yatırımcılara tahsisat yapılmamıştır.
"Kupon oranı yüzde 5.60 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 5.70 olmuştur. Söz konusu dolar tahvili ihraç tutarının tamamı euro cinsi yükümlülüğe dönüştürülmüştür.
"Gerçekleştirilen takas işlemi sonucu borçlanma işleminin kupon oranının Avro cinsinden karşılığı yüzde 3.319 olmuştur.
"Bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 11.2 milyar dolar tutarında finansman sağlanmıştır."
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