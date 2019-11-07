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Emine Erdoğan: "Otistik evlatlarımıza yönelik olaydan derin üzüntü duydum"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.11.2019
EMİNE ERDOĞAN: OLAYDAN DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUM

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın eşi Emine Erdoğan, 'da otistik çocukların maruz kaldığı olaydan derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, 'da, özel eğitim sınıflarının kapatılmasını isteyen velilerin öğrencileri yuhaladığı iddiasına ilişkin Twitter hesabıdan "#otizm" etiketiyle paylaşımda bulundu.

"Otistik evlatlarımıza yönelik olaydan derin üzüntü duydum." ifadelerini kullanan Emine Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Hiç kimse yarın kendi çocuğunun engelli olmayacağını garanti edemez, o zaman bu dışlanmayı kabullenir miydiniz? Çocuk sevgisi, tüm çocukları sevebiliyorsak gerçektir! Farklılıklarımız zenginliğimizdir."

AK Parti'den otizmli çocukların başına gelen olay hakkında açıklama AK PARTİ'DEN OTİZMLİ ÇOCUKLARIN BAŞINA GELEN OLAY HAKKINDA AÇIKLAMA

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