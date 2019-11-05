SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Bunların hepsi sinsilik, tuzak kurma üzerine kurulu!

Gelen son dakika bilgisine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "(PKK) Sokakları vandallara bırakmadık temizledik. Teröristleri açtıkları çukura gömdük. Türkiye'yi terör çemberine almak isteyenlere gerekli cevabı verdik." dedi. Erdoğan, ABD ve Fransa'nın Türkiye karşıtı kararlarına "Bunların hepsi sinsilik, tuzak kurma üzerine kurulu." sözleriyle sert tepki gösterdi. Trump'ın gönderdiği mektuba gönderme de yapan Erdoğan, "Ülkemizin ve milletimizin istiklaline onuruna halel getirecek her türlü davranışı teklifi peşinen reddediyor sahiplerine iade ediyoruz. Evet… Bugünkü mektubumuz bu kadar." ifadelerine yer verdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, toplantı çıkışı yaptığı açıklamada, "ABD'ye gidecek misiniz sorusuna" Telefon görüşmesi sonrası nihai kararı vereceğim” dedi.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. Erdoğan, konuşmasında, "Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla kuşatmayı planlayanlara cevabımızı teröristlerin doğrudan inlerine girip tepeleyerek verdik." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Terörist başı FETÖ, bir projedir. Bir proje olarak da ABD'de 400 dönümlük arazi üzerinde yaşamaktadır." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"TÜRKİYE'Yİ TERÖR ÇEMBERİNE ALMAK İSTEYENLERE GEREKLİ CEVABI VERDİK"



(PKK) Sokakları vandallara bırakmadık temizledik. Teröristleri açtıkları çukura gömdük. Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla kuşatmayı planlayanlara cevabımızı teröristlerin doğrudan inlerine girip tepeleyerek verdik.







BUNU MİLLETİMİZİ HAKEM TUTARAK SEÇTİK

17 yıllık döneme baktığımızda gerçekten göz kamaştırıcı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Vesayet odakları Ak Parti'nin varlığını ve iktidarını uzun süre kabullenemediler. Bugün bile ellerine imkan geçse AK Parti'yi yerle yeksan etmek isteyeceklerinden hiç şüpheniz olmasın. Vesayet güçleri ülkeyi yönetmemizi engellemeye çalışmasının yanında bir sembol olarak gördükleri cumhurbaşkanlığını da bize seçtirmek istemediler. Bunu milletimizi hakem tutarak seçtik.

2013'ten bu yana giderek artan saldırganlık sürecini yaşadık. Gezi olaylarında sokaklarda terör estirildi.





ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE MÜJDE



Bu vesileyle üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu rakamları 500 liradan, yüzde 10 artışla, 550 liraya çıkıyor. Hatırlarsanız, bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak. Yeni öğrenim kredisi ve bursu rakamlarının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.





SAVUNMADAKİ BÜYÜK ADIMLAR

Savunma sanayi, şahsen ilgilendiğim ve gerçekten göğüs kabartıcı başarılara imza attığımız bir diğer alandır. Bugün Türkiye, milli güvenliği için kimin ne dediğine bakmadan istediği gibi operasyon yapabiliyorsa, bunu savunma sanayinde geldiğimiz yere borçluyuz. İnşallah kendi savaş uçağımızdan her türden motorumuza kadar tüm savunma sanayi ihtiyaçlarımızı kendi imkanlarımızla üretebilir hale gelmemiz çok yakındır.

Kalkınmanın temel unsuru olan enerji altyapımızın geliştirilmesi konusunda da, Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını katbekat aşan başarılar yakaladık. Enerjide toplam kurulu gücümüzü 56 bin 700 megavat ilaveyle 88 bin 550 megavata yükselttik. En büyük başarıyı da yerli kaynaklara dayalı elektrik üretiminde gösterdik. Halihazırdaki kurulu gücümüzün 52 bin 657 megavatı yerli kaynaklarla gerçekleştiriliyor.





"HER KESİMİ KUŞATAN BİR SOSYAL YARDIM SİSTEMİ KURDUK"

Milletimizden en çok dua aldığımız alanlardan biri de sosyal yardım politikalarımızdır. Yıllık sosyal yardım bütçesini 2 milyar liradan 43 milyar liraya yükselterek, ülkemizde aç ve açıkta kimsenin kalmamasını temine gayret ediyoruz. Kimsesiz çocuklardan yaşlılara, engellilerden dul kadınlara ve mağdur ailelere kadar her kesimi kuşatan bir sosyal yardım sistemi kurduk. Eğer hastaysa evine doktorlarımızı göndermek suretiyle evlerinde tedavilerine de, bakımlarına da yardımcı oluyoruz. Sistem bu Bay Kemal.

Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize, tarihimizin hiçbir döneminde olmadığı kadar sahip çıkarak, kendilerine şükran borcumuzu ifa etmeye çalışıyoruz. Böylece, ülkemizde günlük harcama düzeyi 4,3 doların altındaki nüfus oranını yüzde 30 düzeyinden yüzde 1,5'e indirdik, burası çok önemli. Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına kadar her alanda gelirleri, buna bağlı olarak da refah seviyesini fiilen yukarıya çıkardık. Bugün Türkiye, düşük ve orta gelir düzeyini geride bırakarak, yüksek-orta gelir grubuna mensup bir ülke haline gelmiştir.



"BUNDAN SONRA SİZİN KONUŞMANIZ LAFI GÜZAFTIR"



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden rahatsız olanlar var, biliyorum. Geleneklerimize aykırı diyorlar. Gazi, parlamenter sistemle mi yönetmişti ülkeyi? Dert başka... Kiminle geldi, AK Parti ve Cumhur İttifakı ile. Bu rahatsız ediyor. Sonunda millete gidildi, millet cumhurbaşkanlığı sistemine evet dedi. Hani egemenlik kayıtsız şartsız milletindi? Milletimiz buna yüzde 52 ile evet dedi mi? Bundan sonra sizin konuşmanız lafı güzaftır.





CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Türkiye'yi, onurlu ve gerçekten omurgalı dış politikaya sahip bir ülke konumuna yükselttik. TİKA vasıtasıyla dünyanın dört bir yanında yürüttüğümüz kalkınma yardımı faaliyetleri, ülkemizin insani hasletlerinin sembolü haline gelmiştir.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kuruluşlarımız, yurt dışında ülkemizin eğitim, kültür, sanat bayraktarları olarak faaliyetlerini yürütüyorlar. Muhtarlıklardan Cumhurbaşkanına kadar kesintisiz işleyen bir kamu yönetimi sistemi ile milletimize sunduğumuz hizmetlerin kalitesini her alanda sürekli yükseltmenin gayreti içindeyiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bu bakımdan ülkemizin geleceğine bıraktığımız en büyük miras, en büyük armağan olacaktır.

SAĞLIK TESİSLERİNİN YENİLENMESİ



Sağlık, en büyük reformları gerçekleştirdiğimiz alanların başında geliyor. Adeta sağlam giren insanların hasta çıktığı sağlık tesislerimizi, sisteminden altyapısına kadar her şeyiyle yeni baştan düzenledik. Hastane ve diğer yataklı tedavi kuruluşlarımızın sayısını 2 bin 600 seviyesinden 5 bin 500 düzeyine çıkardık. Hastane yatak sayısını 240 bine, nitelikli yatak sayısını 145 bine yaklaştırdık.

Doktor sayımızı 92 binden 161 bine, toplam sağlık çalışanı sayımızı ise 378 binden 1 milyon 25 bine yükselttik. Çoğu kaporta-motordan ibaret 618 ambulansa sahip bir ülke devralmıştık. Bugün, helikopteriyle, uçağıyla, deniz motoruyla, paletlisiyle, tekerleklisiyle, her biri en ileri donanıma sahip 5 bin 500 ambulansa sahip bir Türkiye var. Tabii bunlar, özellikle yaşı 35'in altında olanların anlamakta zorluk çekecekleri büyük bir değişimin ifadesidir.





"FETÖ'CÜLERİ KUYUMCU TİTİZLİĞİYLE TEMİZLEDİK"



Adalette, hakim-savcı sayımızı 9 bin 349'dan 20 bin 742'ye, yardımcı personel sayısını 26 binden 70 bin 800'e çıkardık. Yargı sistemine sızan FETÖ'cüleri kuyumcu titizliğiyle tespit edip temizledik.

Mahkeme sayılarını iki kat artırarak, 256 yeni adalet sarayı inşa ederek, yargının işleyişini kolaylaştırdık. İstinaftan ihtisaslaşmaya, ombudsmanlıktan Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkına, HSK'nın yeniden yapılandırılmasından askeri mahkemelerin kaldırılışına, temel kanunların yenilenmesinden infaz sistemine kadar pek çok alanda reformlar yaptık. Bugün de, milletimize ilan ettiğimiz Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer alan düzenlemeleri paket paket Meclis'e getiriyoruz.

Emniyet hizmetlerini 306 bini bulan polis ve bekçi, 177 bini bulan jandarma ve 6 bin 500'e yakın sahil güvenlik personeli ile yürütüyoruz. Amacımız, 780 bin kilometrekare vatan toprağının her karışında insanlarımızın güvenli, huzurlu, geleceğinden emin bir şekilde yaşamasını sağlamaktır. Kademeli olarak hayata geçirdiğimiz reformlarla tüm belediyeleri, kaynak ve yetki bakımından, sorumluluk alanlarında en güzel hizmetleri verebilecekleri bir seviyeye çıkardık.







FLAŞ EKONOMİ MESAJI



Ekonomimizi de fevkalade ileri taşıdık. Ekonomimizi 2013-2018 yılları arasında ortalama yüzde 5,8 büyüttük. Milli gelirimizi ağır saldırıya rağmen 790 dolar seviyesinde tuttuk. Dünyanın 13. büyük ekonomisi durumdayız. İhracatımızı 36 milyar dolardan 171 milyar dolara yükselttik. Cari dengemiz tarihimizde ilk defa 5 milyar dolar fazla verir hale geldi. Biz cari denge meselesini terörle mücadele gibi beka meselesi olarak görüyoruz. Döviz rezervlerimiz bir araya iyice azalmıştı. Şimdi toparlandı, 105 milyar dolar seviyesine yükseldi.



"IMF'DEN ÜLKEYİ BİZ KURTARDIK"



Geçenlerde ana muhalefet sözcüsü çıkmış, güya ekonomiden de anlıyormuş. IMF'den ülkeyi biz kurtardık. İktidara nasıl çamur atarız peşindeler. Her şeyden önce haddinizi bileceksiniz. Bunları sizin yapacak gücünüz yok. IMF olayını başlatan sizsiniz. Başbakanlığım döneminde IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi, arkadaşlara verin dedim. Sonra baktılar Türkiye veriyor, almaktan vazgeçtiler.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 13. BÜYÜK EKONOMİSİ DURUMUNDAYIZ"

Ülkemizi diğer alanlarla birlikte ekonomide de fevkalade ileriye taşıdık. Ekonomimizi, 2003-2018 arasında yılda ortalama yüzde 5,6 oranında büyüttük. Milli gelirimizi, döviz kurunda geçen yıl yaşadığımız ağır saldırıya rağmen 790 milyar dolar seviyesinde tuttuk. Satın alma paritesine göre dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi durumundayız. Ve biliyorsunuz şu anda 20 tane dünya ülkesi arasında Türkiye, bu 20'nin içerisinde. Bu bir şey ifade ediyor. Durup dururken sizi oraya almıyorlar. Küçük bir hamleyle bu listede kısa sürede birkaç basamak birden yükselebilecek bir yerdeyiz.

"İHRACATIMIZI 180 MİLYAR DOLARA ÇIKARDIK"

Hükümetlerimiz döneminde 9 milyon yeni kişiye iş sağlayarak, istihdam rakamını 29 milyona yükselttik. İhracatımızı 36 milyar dolardan 171 milyar dolara, genel ticaret sistemine göre de 180 milyar dolara çıkardık. Cari dengemiz tarihimizde ilk defa 5 milyar dolar civarında fazla verir hale geldi. Biz bu cari denge meselesini, en az terörle mücadele kadar kritik bir beka meselesi olarak görüyoruz. Onun için de bu konudaki kararlı duruşumuzu sonuna kadar sürdüreceğiz.

"GÖREVDEN ALDIK! ÇÜNKÜ LAF DİNLEMİYOR ADAM"



Önceki Merkez Bankası başkanını görevden aldık, çünkü laf dinlemiyor adam. Yeni arkadaşla yola devam ettik. Dedik ki; böyle, böyle faiz oranlarını düşüreceğiz. Çünkü faiz bir ülkenin kalkınmasında en büyük zulümdür. Yatırımları, istihdamı, üretimi durdurur, sizin büyümenizi de engeller. Bu adımlar atılınca hava değişti tek haneliye enflasyonda düştü.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DÖVİZ, KURU, FAİZ VE ENFLASYON MESAJI

Araç ve konut kredilerindeki düşüş piyasaları yeniden canlandırdı. Enflasyonu da yeniden tek haneli rakamlara düşürdük. Döviz kuru, faiz ve enflasyon üçgeninde ülkemize kurulan oyunu bozduk.

Türkiye'nin başarısı karşısında hüsrana uğradılar, hırçınlaştılar, terbiyesizleştiler, pervasızlaştılar.

Terör örgütleri güvenlik güçlerimizi şehit ederken batı seyirci kaldı. Bir kardeşimiz el yapımı patlayıcılar temizlenirken Resulayn'da şehit oldu. Teröristler bedelini katbekat ödüyor. G-20'de tüm liderlere "Gelin Suriye sınırında güvenli bölge oluşturalım" dedim. Herkes olumlu karşıları ama kimse kılını bile kıpırdatmadı. FETÖ acaba Amerika'da neden tutuluyor? Mahkemelerin verdiği 90'ı aşkın dosyayı gördükleri halde bunu neden orada saklıyorlar? Demek başka projeler var. DEAŞ'ın başı kendini öldürdü. Tüm dünya ayağa kalktı. O sizin için ne kadar önemliyse FETÖ denilen terörist başı da bizim için o kadar önemli





"HA APO HA FETÖ BİZİM İÇİN HİÇBİR FARK YOK"

Terör örgütleri güvenlik güçlerimizi şehit ederken batı seyirci kaldı. Bir kardeşimiz el yapımı patlayıcılar temizlenirken Resulayn'da şehit oldu. Teröristler bedelini katbekat ödüyor. G-20'de tüm liderlere "Gelin Suriye sınırında güvenli bölge oluşturalım" dedim. Herkes olumlu karşıları ama kimse kılını bile kıpırdatmadı. FETÖ acaba Amerika'da neden tutuluyor? Mahkemelerin verdiği 90'ı aşkın dosyayı gördükleri halde bunu neden orada saklıyorlar? Demek başka projeler var. DEAŞ'ın başı kendini öldürdü. Tüm dünya ayağa kalktı. O sizin için ne kadar önemliyse FETÖ denilen terörist başı da bizim için o kadar önemli. Ha Apo ha FETÖ bizim için hiçbir fark yok.

Terörist başı FETÖ, bir projedir. Bir proje olarak da ABD'de 400 dönümlük arazi üzerinde yaşamaktadır

"Asker çekiyoruz" dediler çektiler mi? Hayır. Hep oyalıyorlar.



F-35 VE S-400 MESAJI

Savunma sanayiinde tam anlamıyla örtülü bir ambargoya maruz kaldık. Hava savunma sistemlerini bize satmadıkları için gidip Rusya'dan s-400 aldık. Buna rağmen durmadılar. F-35 uçaklarımızı teslim etmek istemediler.

F-35'leri vermeyince kendi milli uçağımızı ürettik. Alternatiflere de bakıyoruz. Dünyada her şeyin alternatifi var. Yeter ki paran olsun. Gider alırsın.



"BUNLARIN HEPSİ SİNSİLİK, TUZAK KURMA ÜZERİNE KURULU"

Askerimizi çekiyoruz dediler çektiler mi hayır. Oyalıyorlar hep oyalama taktikleri. Bu terör örgütlerini terör örgütü olarak kabul etmediklerini yazdıkları raporla da ortaya koydular. Bizler de kabine toplantımızdan sonra çok açık net açıklamamızı yaptık. Bundan sora böyle.

DEAŞ'a karşı kazanılmış muazzam başarı karşısında samimiyetle ülkemizin yanında bulunan kimse olmadı çünkü bunlar kendileri DEAŞ ile birlikte hareket ediyorlar.

Hiç olmadık bahanelerle ülkemizi köşeye sıkıştırma çabası kesintisiz sürdü. Amaçları terör koridoruna ülkemizi razı etmekti. Savunma sanayi, alanında örtülü ambargoya maruz kaldık. Bir basit tabancanın bile bize satışını engellediler. Bunlar bizim için leblebi çekirdek. Bizi bunları zaten üretiyoruz.

Biz de öncelikle bizim milli muharip savaş uçağımızın sürecini hızlandırdık. Dünyada alternatifsiz bir şey yok. Hepsinin alternatifi var. Yeter ki paran olsun verirsin alırsın. Barış Pınarı Harekatını başlatmadan önce ülkemize ne büyük tehditler savrulduğunu hatırlıyorsunuz değil mi.

Buna rağmen harekatı başlattık mı? Bizi asan eksen vuran oldu mu? Çünkü bunlar mertçe mücadele etmeyi bilmezler.

Bunların her işi sinsilik tuzak kurma üzerine kuruludur. Şimdi yine hepsi çıkıp bizi tehdit ediyor. Arada bir de mektuplar yazıyorlar. Böyle olunca Türkiye korkup geri mi çekiliyor. Elbette hayır. Kendi kurduğunuz DEAŞ ile katlettiğiniz yüz binlerce masumun vebalinden kurtulamazsınız.

Bizi yaptırımla korkutmak isteyenler bizim için tek yaptırım merciinin Allah olduğunu bilmiyorlar galiba. Bizim sadece milletimizden emir alacağımızı bilmiyorlar galiba. Bu bayrak inmez bu ezan susma bu ülke bölünmez bu millet diz çökmez bu devlet inşallah ilelebet payidar kalır.

Duymayan kulaklar duysun görmeyen gözler görsün nasırlaşmış yürekler bu gerçekleri anlasın.







"BUGÜNKÜ MEKTUBUMUZ BU KADAR"

Türkiye Suriye ve Irak topraklarında tek bir terörist kalmayana kadar mücadelesini sürdürecektir.

Ülkemizde yaşan Suriyelilerin ülkelerine gönüllü dönüşleri için altyapıyı kurana gerekiyorsa yeni şehirler kurana kadar burada işimiz bitmeyecektir.

ABD ile bir mutabakat yaptı buna bağlıyız bir şatla muhataplarımızın da sözlerini yerine getirmeleri halinde bu geçerlidir.

Belirlediğimiz güvenli bölge sınırları içinde teröristlerin bulunduğunu biliyoruz. Teröristleri çıkarttık laflarıyla bizi aldatamazlar.

Ne Tel Rıfat'ta ne Münbiç'te teröristler oradan çıkarılmış değil.

Resulayn'ın doğusunda teröristlerden arındırılmış değil.

Petrolü ben çok severim dediği zaman ne var orada petrolü beraber üreteceği teröristler var. Bütün geçim kaynakları orasıydı.

Güvenli bölge sınırları dışındaki teröristler de güvenlik güçlerimize saldırılar düzenliyor. Buna seyirci kalmayacağız.

Ülkemizin ve milletimizin istiklaline onuruna halel getirecek her türlü davranışı teklifi peşinen reddediyor sahiplerine iade ediyoruz.

Evet… Bugünkü mektubumuz bu kadar.