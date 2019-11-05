Sağlık Bakanı'ndan 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması!
Sağlık bakanı Fahrettin Koca, "Besin zehirlenmelerinin ıspanak değil, yabani otlardan olduğunu tespit ettik. Halkımız sebzeleri otlardan ayıklasınlar, iyi yıkasınlar" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, adeta kabusa dönüşen ve 196 kişinin zehirlendiği ıspanak bakaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Fahrettin Koca, "Zehirlenmenin yabani otlardan kaynaklandığını tespit ettik. Vatandaşlarımız yabani otları ayırsınlar iyi yıkasınlar öyle tüketsinler. Hastanelerimize müracaat eden toplam 196 hastamız oldu." dedi.
"196 HASTA OLDU"
Bakan Koca, "Zehirlenmenin yabani otlardan kaynaklandığını tespit ettik. Vatandaşlarımız yabani otları ayırsınlar iyi yıkasınlar öyle tüketsinler. Bu dönemde hastanelerimize müracaat eden toplam 196 hastamız oldu. İstanbul Edirne Tekirdağ ve Kocaeli. Ağırlıklı İstanbul'da müracaatlar oldu.
"HAYATİ TEHLİKESİ OLAN YOK"
Bakan Fahrettin Koca, "İstanbul'da toplam 149 hastamız var. İstanbul dışındaki Edirne Tekirdağ ve Kocaeli'deki hastanalarımız tedavi edilip taburcu oldular. İstanbul'un başvuran 149 hastası içinde tedavisi devam eden 21 hastamız var. O hastaların hayati tehlikesi olan yok." dedi.
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