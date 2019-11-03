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Başkan Erdoğan Barış Pınarı Harekat bölgesindeki komutandan bilgi aldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.11.2019 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN RESULAYN'DAKİ SON DURUMLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Başkan , 'daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı 'ni ziyaretinde, 'nda yetkili bir komutan ile video konferans sistemiyle görüşerek, bölgedeki elektrik ve su durumuna ilişkin bilgi aldı.

Başkan , 'daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı 'ni ziyaretinde, 'nda yetkili bir komutan ile video konferans sistemiyle görüşerek, bölgedeki elektrik ve su durumuna ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığından, Erdoğan'ın İleri Müşterek Harekat Merkezi'ne yaptığı ziyarete ilişkin video paylaşıldı.

Başkan Erdoğan Resulayn'daki son durumla ilgili bilgi aldı BAŞKAN ERDOĞAN RESULAYN'DAKİ SON DURUMLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans sistemiyle bağlantı kurduğu, Barış Pınarı Harekat bölgesindeki komutandan Resulayn ile civarındaki su ve elektrik arzına dair bilgi aldığı görüldü.

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