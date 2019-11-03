03 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
03.11.2019

Son dakika: PKK yandaşları CHP etkinliğini bastı

Terör örgütü PKK/YPG yandaşları CHP’nin Zürih'te düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliğini bastı. Terör yandaşları Abdullah Öcalan lehine slogan attı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da katılacağı etkinliğe müdahale eden terör yandaşları CHP’nin verdiği sözü yeteri kadar tutmamasına tepki gösterdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

PKK yandaşları CHP etkinliğini bastı
PKK yandaşları CHP etkinliğini bastı
Canlı yayında flaş sözler: Lider Tayyip Erdoğan olunca...
Canlı yayında flaş sözler: Lider Tayyip Erdoğan olunca...
Erdoğan'a Şanlıurfa'da vatandaşlardan sevgi seli
Erdoğan'a Şanlıurfa'da vatandaşlardan sevgi seli
Saadet Partisi'nde kongre heyecanı
Saadet Partisi'nde kongre heyecanı
Susurluk skandalının perde arkası! İşte cevapsız kalan sorular…
Susurluk skandalının perde arkası! İşte cevapsız kalan sorular…
Ankara'da korkutan yangın! Bir anda alev topuna döndü
Ankara'da korkutan yangın! Bir anda alev topuna döndü
Erdoğan'ın Suriye sınırındaki ziyareti ne anlama geliyor?
Erdoğan'ın Suriye sınırındaki ziyareti ne anlama geliyor?
Başkan Erdoğan Suriye sınırında!
Başkan Erdoğan Suriye sınırında!
Temelli'den skandal sözler: Öcalan'a selam gönderdi
Temelli'den skandal sözler: Öcalan'a selam gönderdi
17 yılda neler değişti?
17 yılda neler değişti?
DEAŞ'ın zekat emiri yakalandı
DEAŞ'ın "zekat emiri" yakalandı
Hükümetten #SeçilÖğretmen açıklaması
Hükümetten #SeçilÖğretmen açıklaması
Daha Fazla Video Göster