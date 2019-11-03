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Son dakika: Elazığ'da korkutan deprem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.11.2019 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019
KANDİLLİ AÇIKLADI: O İLDE KORKUTAN DEPREM

Son dakika haberi: 'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı.

'ın Sivrice ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olarak belirlediği 3.9 büyüklüğündeki deprem, saat 19.34'te meydana geldi. Sarsıntı, yerin 10.78 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

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