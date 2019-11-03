Son dakika: Elazığ'da korkutan deprem
Giriş Tarihi: 03.11.2019 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019
Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olarak belirlediği 3.9 büyüklüğündeki deprem, saat 19.34'te meydana geldi. Sarsıntı, yerin 10.78 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
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