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Defence News: Türkiye'ye yaptırımlar etkisiz! Silahını kendisi üretiyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.11.2019 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019
TÜRKİYE'YE YAPTIRIMLAR ETKİSİZ! SİLAHINI KENDİSİ ÜRETİYOR

Batılı ülkeler Türkiye’nin terör örgütü PKK/PYD'yi bitirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na karşı iki yüzlü tavır takınarak Türkiye’ye silah satışını durdurmuştu. Ancak bu durum merkezli savunma dergisi ’in gözünden kaçmadı. Dergide yer alan haberde, "Yaptırımlar etkisiz, Türkiye silahını kendisi yapıyor." ifadelerine yer verdi.

merkezli savunma dergisi , Türkiye'nin savunma sanayiinde 'yaptırımları' önemsemediğini, alternatifleri olduğunu, zaten birçok ürünü kendisinin ürettiğini yazdı.

Defence News dergisinin son sayısında pek çok ülkenin Türkiye'ye getirmeye çalıştığı yaptırımlarının işe yaramayacağına dair kapsamlı bir analiz yazısı yer aldı.

Analizde şöyle denildi:

"Aralarında Fransa, İsveç, Çekya, Norveç, , Finlandiya, İspanya ve 'nın da olduğu üyesi bazı müttefikler, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na tepki olarak ülkeye silah satışını durdurdu. Ancak Türkiye bu operasyon için gerekli olan çoğu donanımı ve mühimmatı kendisi üretiyor. Resmi yetkililer yaptırımların Türkiye'nin askeri kabiliyetine minimum etki edeceğini ifade ederek ambargoya aldırış etmiyorlar. Yetkililer yerel üretimin ordunun ihtiyaçlarının yüzde 70'ini karşıladığını; oysa 15 yıl önce bu oranın yüzde 20'lerde olduğunu söylüyor. Savunma analistleri, Ukrayna, Belarus, Pakistan, Güney Kore ve Çin'i alternatif mühimmat tedarikçileri olarak işaret ederken, özellikle Rusya'nın bir NATO üyesine istediği her şeyi satmak isteyeceğini vurguluyor."

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ÖNEMSEMİYORLAR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, analizin devamında ise "Üst düzey bir Türk diplomat, 'Bu ülkelerden yaptığımız silah ithalatı sınırlıdır. Diğer kaynaklardan elde edebileceğimiz hiçbir sistem üzerinde tekelleri yok' dedi. Üst düzey bir Türk askeri yetkili de, ambargolar dolayısıyla Suriye'deki operasyonel zafiyet oluştuğu iddiasını reddederken, 'operasyonun aylarca sürebileceği varsayımıyla başlatıldığını, buna göre ekipman ve mühimmat sağlandığını' söyledi" denildi.

TÜRKİYE RUSYA'YA YÖNELDİ

Analizde son olarak "ABD, Türkiye'yi Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın alması nedeniyle Ortak Savaş Uçağı (F-35) programından çıkarınca, Türkiye Moskova'ya döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'daki hava gösterisinde Su-57'leri inceledi. Türkiye ayrıca kendi savaş uçağını dizayn edip geliştirmeye çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

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