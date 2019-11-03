Defence News: Türkiye'ye yaptırımlar etkisiz! Silahını kendisi üretiyor
Batılı ülkeler Türkiye’nin terör örgütü PKK/PYD'yi bitirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na karşı iki yüzlü tavır takınarak Türkiye’ye silah satışını durdurmuştu. Ancak bu durum ABD merkezli savunma dergisi Defence News’in gözünden kaçmadı. Dergide yer alan haberde, "Yaptırımlar etkisiz, Türkiye silahını kendisi yapıyor." ifadelerine yer verdi.
ABD merkezli savunma dergisi Defence News, Türkiye'nin savunma sanayiinde 'yaptırımları' önemsemediğini, alternatifleri olduğunu, zaten birçok ürünü kendisinin ürettiğini yazdı.
Defence News dergisinin son sayısında pek çok ülkenin Türkiye'ye getirmeye çalıştığı savunma sanayii yaptırımlarının işe yaramayacağına dair kapsamlı bir analiz yazısı yer aldı.
Analizde şöyle denildi:
"Aralarında Fransa, İsveç, Çekya, Norveç, Hollanda, Finlandiya, İspanya ve Almanya'nın da olduğu NATO üyesi bazı müttefikler, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na tepki olarak ülkeye silah satışını durdurdu. Ancak Türkiye bu operasyon için gerekli olan çoğu donanımı ve mühimmatı kendisi üretiyor. Resmi yetkililer yaptırımların Türkiye'nin askeri kabiliyetine minimum etki edeceğini ifade ederek ambargoya aldırış etmiyorlar. Yetkililer yerel üretimin ordunun ihtiyaçlarının yüzde 70'ini karşıladığını; oysa 15 yıl önce bu oranın yüzde 20'lerde olduğunu söylüyor. Savunma analistleri, Ukrayna, Belarus, Pakistan, Güney Kore ve Çin'i alternatif mühimmat tedarikçileri olarak işaret ederken, özellikle Rusya'nın bir NATO üyesine istediği her şeyi satmak isteyeceğini vurguluyor."
ÖNEMSEMİYORLAR
Akşam Gazetesi'nin haberine göre, analizin devamında ise "Üst düzey bir Türk diplomat, 'Bu ülkelerden yaptığımız silah ithalatı sınırlıdır. Diğer kaynaklardan elde edebileceğimiz hiçbir sistem üzerinde tekelleri yok' dedi. Üst düzey bir Türk askeri yetkili de, ambargolar dolayısıyla Suriye'deki operasyonel zafiyet oluştuğu iddiasını reddederken, 'operasyonun aylarca sürebileceği varsayımıyla başlatıldığını, buna göre ekipman ve mühimmat sağlandığını' söyledi" denildi.
TÜRKİYE RUSYA'YA YÖNELDİ
Analizde son olarak "ABD, Türkiye'yi Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın alması nedeniyle Ortak Savaş Uçağı (F-35) programından çıkarınca, Türkiye Moskova'ya döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'daki hava gösterisinde Su-57'leri inceledi. Türkiye ayrıca kendi savaş uçağını dizayn edip geliştirmeye çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
- Akdeniz'de korkutan deprem!
- Bakan Albayrak, AK Parti'nin iktidara geldiği tarihi bu video ile kutladı
- Bağdadi gerçekten öldürüldü mü?
- Yola çıkacaklar dikkat! Bu yollar kapalı
- Bakanlık duyurdu: Görüşmeler tamamlandı
- Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar
- İçişleri Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildi
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi heyeti ile görüştü
- İnanılmaz! Körfez bu hale geldi!
- İçişleri Bakanlığı: 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
- 41. İstanbul Maratonu başladı
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye sahada ve masada güçlü olduğunu gösterdi
- Bakan Berat Albayrak'tan Jeffrey Sachs paylaşımı
- Özel Hareket polisleri 'Sınır Kartalları' nöbette! Hainlere göz açtırmıyorlar...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit İsmail Sarıcan'ın ailesine taziye mesajı
- İran'ın otomotiv devi Khodro Company Türkiye'de fabrika kuracak
- FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım edenler hakkında flaş gelişme
- MSB açıkladı: İkinci Rus Askeri Heyeti Ankara’ya geliyor
- SON DAKİKA: Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile Rus mevkidaşı Gerasimov arasında önemli görüşme
- Konya'da kan donduran olay! Boğazını kestikten sonra cesedini su kuyusuna attılar
- Steve Cohen'den "Türkiye" itirafı