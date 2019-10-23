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MİT hedef gösterdi SİHA vurdu! PKK’ya üst düzey darbe...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2019
PKK’YA ÜST DÜZEY DARBE!

Kandil’in yakınındaki ’na ve ’in ortak çalışmasıyla yapılan operasyonda, /’nın sözde Komitesi sorumluları ve SİHA ile yapılan nokta atışı ile etkisiz hale getirildi.

'nin sınır ötesi operasyonları ile ilgili başta Avrupa olmak üzere çeşitli ülkelerde Türkiye'yi karalamaya yönelik çalışmalar yapan terör örgütü 'nın 2 üst düzey sorumlusunun () ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın () ve TSK'nın ortak operasyonu ile etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı.

PKK/ Yürütme Konseyi Üyesi terörist başı Sabri Ok'a bağlı kurulan ve Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını karalamaya yönelik çalışmalar yürüten PKK/KCK Komitesi'nin iki önemli ismine yönelik 15 Eylül'de 'ta önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Söz konusu komiteye bağlı iki sorumlu düzeyde teröristin Kandil yakınlarında yer alan kuzey 'ın Süleymaniye kentindeki 'nda bulunduğu belirlendi. "Demhat Agit" kod adlı ve "Cemil Amed" kod adlı 'ın bulunduğu bölgenin koordinatları MİT tarafından TSK ile paylaşıldı.

Ardından bölgede görevli SİHA (Silahlı ) havalandı. SİHA'nın nokta atışı ile vurduğu teröristlerin bulunduğu alan 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'nden kalkan F16 savaş uçağı ile de ateş altına alındı. Hava harekatında, teröristler Ayaz ve Irmak etkisiz hale getirildi.

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