Yunanlıların Akıncı SİHA korkusu manşete kapak oldu! Dertleri ise "Nasıl saptanır-düşürülür"
Baykar tarafından geliştirilen taarruzi SİHA Akıncı Türkye'nin düşmanlarına karşı göklerdeki korkulu rüyası oldu. Yerli ve milli üretim Akıncı SİHA, Yunanistan'da yayın yapan savunma sanayi dergisinde gündem oldu. Strateji dergisi Akıncı'yla ilgili haberi "Ege'de uçan Türk savaş robotları" manşetiyle kağağına taşıdı. Manşette sarıyla belirtilen başlığın altında yer alan "Nasıl mücadele edilir" ve "Nasıl saptanır-düşürülür" sözleri dikkat çekti.
Yunanistan medyası Akıncı SİHA'yla ilgili son gelişmeleri yakında takip ediyor. Baykar tarafından geliştirilen Akıncı silahlı insansız hava aracı (SİHA) Yunanistan'da savunma sanayi ve askeri içerikli yayınlar yapan bir dergiye kapak oldu.
YUNANİSTAN'IN AKINCI SİHA KORKUSU
Yunanistan, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın Akıncı SİHA'yla ilgili paylaştığı mesajları ve Türkiye'nin attığı tüm savunma sanayi adımlarını yakından takip ediyor. Türk savunma sanayisiyle ilgili haberler, Yunan haber sitelerinde geniş yer buluyor. Daha önce de Yunan güvenlik uzmanları televizyonlara çıkıp milli Akıncı SİHA'yla ilgili görüşlerini aktarmışlardı.
"EGE'DE UÇAN TÜRK SAVAŞ ROBOTLARI"
Son olarak Akıncı SİHA Yunan hava savunma dergisinin kapağında tam sayfa bir resimle paylaşıldı.
Strateji dergisi haberi "Ege'de uçan Türk savaş robotları" manşetiyle verdi. Manşette sarıyla belirtilen başlığın altında yer alan "Nasıl mücadele edilir" ve "Nasıl saptanır-düşürülür" sözleri dikkat çekti. Dergide ayrıca Türk savunma sanayinin son yıllarda yaptığı atak ve hava sahasına hakimiyeti de anlatıldı.
AKINCI SİHA'NIN ÖZELLİKLERİ NELER?
Akıncı, 40 bin fit irtifaya kadar çıkabiliyor, 24 saat havada kalabiliyor ve faydalı yük taşıma kapasitesi bin 350 kilograma kadar ulaşıyor. Akıncı, bu özellikleriyle savaş uçaklarının yaptığı bir kısım görevlerini icra edebilecek, savaş uçaklarının yükünü azaltıyor.
Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapıyor.
Hava bombardımanı icra edebilen Akıncı, milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılabiliyor.
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