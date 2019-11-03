İçişleri Bakanlığı: 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 03.11.2019 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019
Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi. Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.
Diyarbakır'ın Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon düzenlendi.
Halen devam eden operasyonda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Böylece dün akşam etkisiz hale getirilenlerle birlikte toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar
- Yola çıkacaklar dikkat! Bu yollar kapalı
- Akdeniz'de korkutan deprem!
- İnanılmaz! Körfez bu hale geldi!
- "Türkiye'ye yaptırımlar etkisiz! Silahını kendisi üretiyor"
- Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi heyeti ile görüştü
- Bağdadi gerçekten öldürüldü mü?
- Bakanlık duyurdu: Görüşmeler tamamlandı
- Bakan Albayrak, AK Parti'nin iktidara geldiği tarihi bu video ile kutladı
Daha Fazla Gör
- İçişleri Bakanlığı: 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
- 41. İstanbul Maratonu başladı
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye sahada ve masada güçlü olduğunu gösterdi
- Bakan Berat Albayrak'tan Jeffrey Sachs paylaşımı
- Özel Hareket polisleri 'Sınır Kartalları' nöbette! Hainlere göz açtırmıyorlar...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit İsmail Sarıcan'ın ailesine taziye mesajı
- İran'ın otomotiv devi Khodro Company Türkiye'de fabrika kuracak
- FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım edenler hakkında flaş gelişme
- MSB açıkladı: İkinci Rus Askeri Heyeti Ankara’ya geliyor
- SON DAKİKA: Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile Rus mevkidaşı Gerasimov arasında önemli görüşme
- Konya'da kan donduran olay! Boğazını kestikten sonra cesedini su kuyusuna attılar
- Steve Cohen'den "Türkiye" itirafı