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6 adet Bayraktar TB2 SİHA Jandarma'ya teslim edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.09.2019 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019
6 ADET BAYRAKTAR TB2 SİHA JANDARMA'YA TESLİM EDİLDİ

Son dakika haberi... 'nın envanterine 6 adet yerli ve milli Bayraktar insansız hava aracının () teslim edildiği bildirildi.

Güvenlik güçlerimizin gökteki gözü, teröristlerin korkulu rüyası haline gelen 'ların teslimatı sürüyor.

Son olarak Jandarma Komutanlığı'na Baykar tarafından özgün imkanlarla geliştirilen 6 adet Bayraktar SİHA teslimatı gerçekleştirildi.

Teslimata ilişkin duyuruyu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptı.

Bayraktar TB2 görüntülerini paylaşan Demir, şu ifadelere yer verdi:

Jandarma Genel Komutanlığı'na altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettik. Yüzden fazla yerli İHA/SİHA'yı güvenlik güçlerimizin envanterine katmanın gururunu yaşıyoruz.

6 adet Bayraktar TB2 SİHA Jandarma'ya teslim edildi 6 ADET BAYRAKTAR TB2 SİHA JANDARMA'YA TESLİM EDİLDİ

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