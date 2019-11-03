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Akdeniz'de korkutan deprem | Son depremler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.11.2019
AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!

’de merkez üssü ’nın Dalaman ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde meydana geldi.  Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü 'de 'nın Dalaman ilçesinin 23.32 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 07.18'de meydana geldi. Yerin 7.07 kilometre derinliğinde olan deprem, Dalaman'da da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

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