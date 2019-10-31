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ABD Suriye'nin kuzeyine birlik gönderdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
ABD SURİYE'NİN KUZEYİNE BİRLİK GÖNDERDİ

'nin gerçekleştirdiği sırasında 'nin kuzeyinden çekilen ABD ordusu, bazı unsurlarını bölgeye yeniden soktu. Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sırrin'de ve yakınlarındaki Sebit köyünde ABD'nin üsleri vardı. ABD, bu üsleri Barış Pınarı Harekatı sırasında boşaltmıştı.

Önceki gün başlayan hareketlilikte, 8 zırhlı araçta 30 kadar ABD askeri, Kamışlı ilçesinin güneybatısındaki eski üssüne geldi. ABD bu üssü, başladığında diğer üsler gibi boşaltmıştı.

Bugün Tel Baydar'dan araçlarıyla hareket eden ABD askerleri, konvoylarındaki boş tırlarla, M4 karayolu üzerinde Tel Temır ve ardından Ayn İsa ilçesine ulaştı.

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ABD askerlerinin geçişi sırasında, M4 yolu üzerindeki rejim unsurları geri çekildi. Ayn İsa'dan yol almaya devam eden ABD askerleri, Sırrin beldesine ulaşarak bekleyişe geçti. Sırrin, - sınırındaki Aynularab ilçesinin güneyinde yer alıyor.

Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sırrin'de ve yakınlarındaki Sebit köyünde ABD'nin üsleri vardı. ABD, bu üsleri Barış Pınarı Harekatı sırasında boşaltmıştı.

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