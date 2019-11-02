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Kamışlı’da binaya terörist paçavrası yerine Suriye bayrağı asıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.11.2019
KAMIŞLI’DA BİNAYA SURİYE BAYRAĞI ASILDI

Mardin'in ilçesi karşısında bulunan Haseke'ye bağlı Kamışlı'daki terör örgütüne ait paçavralar değişti. kontrolündeki binaya bayrağı asılırken, o anlar Nusaybin'den görüntülendi.

Mardin'in ilçesinin karışında bulunan, terör örgütü kontrolündeki 'nin Kamışlı kentinde, binaya Suriye bayrağı asıldı.

ESAD ASKERLERİ BAYRAK DİKTİ
Terör örgütü /YPG militanlarının sözde karakol olarak kullandığı Kamışlı'daki binaya, Suriye bayrağının asıldığı görüldü. Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülenen binada, rejim ordusu mensubu olduğu sanılan askerlerin bulunduğu gözlendi.

Kamışlı’da binaya Suriye bayrağı asıldı KAMIŞLI’DA BİNAYA SURİYE BAYRAĞI ASILDI

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