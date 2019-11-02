Kamışlı’da binaya terörist paçavrası yerine Suriye bayrağı asıldı
Giriş Tarihi: 02.11.2019
Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Haseke'ye bağlı Kamışlı'daki terör örgütüne ait paçavralar değişti. YPG kontrolündeki binaya Suriye bayrağı asılırken, o anlar Nusaybin'den görüntülendi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinin karışında bulunan, terör örgütü YPG kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde, binaya Suriye bayrağı asıldı.
ESAD ASKERLERİ BAYRAK DİKTİ
Terör örgütü PKK/YPG militanlarının sözde karakol olarak kullandığı Kamışlı'daki binaya, Suriye bayrağının asıldığı görüldü. Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülenen binada, rejim ordusu mensubu olduğu sanılan askerlerin bulunduğu gözlendi.
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