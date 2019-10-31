Suriye'deki petrol kuyularının çevresinde ABD devriyesi görüntülendi
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
Son dakika haberi: ABD askerleri, Suriye'deki petrol kuyuları çevresinde devriyedeyken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Araçlar, bir süre sonra gözden kayboldu.ABD askerleri, Suriye'deki petrol kuyuları çevresinde devriyedeyken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Kamışlı'nın Tirbesipiye bölgesi yakınlarındaki sınır bölgesinde yer alan Rmelan petrol kuyuları ve şantiyesi çevresinde, bugün ABD askerleri, devriyedeyken görüntülendi.
BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDUABD'li askerlerin taşındığı ve ülke bayrağının bulunduğu 5 zırhlı araç, petrol kuyuları ile şantiye çevresinde görüldü. Nusaybin'den görüntülenen araçlar, bir süre sonra gözden kayboldu.
Öte yandan dün de aynı bölgede, Rus askeri polisleri ve bayrağının taşındığı 2 zırhlı personel taşıyıcı, görülmüştü. Rus askeri polisleri, devriyedeyken, görüntülenmişti.
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