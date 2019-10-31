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Suriye'deki petrol kuyularının çevresinde ABD devriyesi görüntülendi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
SURİYE'DEKİ PETROL BÖLGESİNDE ABD DEVRİYESİ GÖRÜNTÜLENDİ

Son dakika haberi: askerleri, 'deki kuyuları çevresinde devriyedeyken, 'in ilçesinden görüntülendi. Araçlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

askerleri, 'deki kuyuları çevresinde devriyedeyken, 'in ilçesinden görüntülendi. Kamışlı'nın Tirbesipiye bölgesi yakınlarındaki sınır bölgesinde yer alan Rmelan petrol kuyuları ve şantiyesi çevresinde, bugün ABD askerleri, devriyedeyken görüntülendi.

Son dakika: Suriye'deki petrol kuyularının çevresinde ABD devriyesi görüntülendi SON DAKİKA: SURİYE'DEKİ PETROL KUYULARININ ÇEVRESİNDE ABD DEVRİYESİ GÖRÜNTÜLENDİ

BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

ABD'li askerlerin taşındığı ve ülke bayrağının bulunduğu 5 zırhlı araç, petrol kuyuları ile şantiye çevresinde görüldü. Nusaybin'den görüntülenen araçlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Öte yandan dün de aynı bölgede, polisleri ve bayrağının taşındığı 2 zırhlı personel taşıyıcı, görülmüştü. Rus askeri polisleri, devriyedeyken, görüntülenmişti.

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