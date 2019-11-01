ABD ordusu Ayn El Arab'da yeni üs kurma çalışmalarına başladı
Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye-Türkiye sınırındaki Ayn El Arab (Kobani) ilçesinin güneyindeki üssünü boşaltan ABD ordusu, yeniden üs kurma çalışmasına girdi.
ABD ordusunun sevk ettiği 50 kadar zırhlı araç ile çok sayıda Irak plakalı tır, Suriye'nin kuzeyindeki M4 kara yolundan Ayn El Arab'ın güneyinde yer alan Sırrin beldesine ulaştı.
Beldedeki silolar bölgesindeki eski üslerine giden askeri araçlar, buraya yerleşti.
ABD askerleri, daha önce boşalttıkları ve tahrip ettikleri üssü yeniden kurmak için çalışmalara başladı.
ABD, BU ÜSLERİ BARIŞ PINARI HAREKATI SIRASINDA BOŞALTMIŞTI
AA, dün az sayıdaki ABD askerinin Sırrin beldesine ulaşarak bekleyişe geçtiğini duyurmuştu. Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sırrin'de ve yakınlarındaki Sebit köyünde ABD'nin üsleri vardı. ABD, bu üsleri Barış Pınarı Harekatı sırasında boşaltmıştı.
ABD ordusu bugün ayrıca, Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol bölgesinde durdurduğu devriyeleri yeniden başlatmıştı.
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