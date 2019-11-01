01 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

ABD ordusu Ayn El Arab'da yeni üs kurma çalışmalarına başladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
ABD ORDUSUNDAN SURİYE'NİN KUZEYİNDE ŞOK EDEN HAMLE

sırasında - sınırındaki Ayn El Arab (Kobani) ilçesinin güneyindeki üssünü boşaltan ordusu, yeniden üs kurma çalışmasına girdi.

ordusunun sevk ettiği 50 kadar zırhlı araç ile çok sayıda Irak plakalı tır, 'nin kuzeyindeki M4 kara yolundan Ayn El Arab'ın güneyinde yer alan Sırrin beldesine ulaştı.

Beldedeki silolar bölgesindeki eski üslerine giden askeri araçlar, buraya yerleşti.

ABD askerleri, daha önce boşalttıkları ve tahrip ettikleri üssü yeniden kurmak için çalışmalara başladı.

ABD Suriye'nin kuzeyine birlik gönderdi ABD SURİYE'NİN KUZEYİNE BİRLİK GÖNDERDİ
Suriye'deki petrol kuyularının çevresinde ABD devriyesi görüntülendi SURİYE'DEKİ PETROL KUYULARININ ÇEVRESİNDE ABD DEVRİYESİ GÖRÜNTÜLENDİ

ABD, BU ÜSLERİ BARIŞ PINARI HAREKATI SIRASINDA BOŞALTMIŞTI

AA, dün az sayıdaki ABD askerinin Sırrin beldesine ulaşarak bekleyişe geçtiğini duyurmuştu. sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sırrin'de ve yakınlarındaki Sebit köyünde ABD'nin üsleri vardı. ABD, bu üsleri sırasında boşaltmıştı.

ABD ordusu bugün ayrıca, Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol bölgesinde durdurduğu devriyeleri yeniden başlatmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN