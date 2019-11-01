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Son dakika: Rusya ile ilk ortak devriye başladı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
RUSYA İLE İLK ORTAK DEVRİYE BAŞLADI!

Son dakika haberine göre; unsurları ile , sınırında 10 kilometre derinlikte ilk ortak devriye için sınırda buluştu.

'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin 20 kilometre batısındaki Sevimli köyü mevkisinden Türk bayraklı zırhlı araçlardan oluşan (TSK) konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek konvoyuyla buluştu.

TSK ve Rus unsurları, Derbesiye kırsalında kara devriyesi gerçekleştiriyor.

Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor.

Rusya ile ortak devriye başladı! RUSYA İLE ORTAK DEVRİYE BAŞLADI!

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı, ile ortak devriyeye ilişkin sosyal medya adresinden bir açıklama yaptı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya adresinden yapılan o açıklama:

Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA'ların iştirakiyle ilk ortak devriye, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı.

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