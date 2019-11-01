Son dakika: Rusya ile ilk ortak devriye başladı!

Son dakika haberine göre; Rus askeri unsurları ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırında 10 kilometre derinlikte ilk ortak devriye için sınırda buluştu.

Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin 20 kilometre batısındaki Sevimli köyü mevkisinden Türk bayraklı zırhlı araçlardan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu.

TSK ve Rus unsurları, Derbesiye kırsalında kara devriyesi gerçekleştiriyor.

Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile ortak devriyeye ilişkin sosyal medya adresinden bir açıklama yaptı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya adresinden yapılan o açıklama:

Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA'ların iştirakiyle ilk ortak devriye, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı.