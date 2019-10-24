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24.10.2019

Soçi mutabakatı kapsamında Türkiye ve Rusya hangi bölgelerde ortak devriye yapacak? İşte 8 adımda "Barış koridoru"

Rusya Savunma Bakanlığınca, Türkiye-Rusya arasındaki mutabakat muhtırası gereği Rus askeri polisinin Suriye’nin kuzeyinde ilk devriyesini yaptığı bildirildi. Türk ve Rus yetkililer arasında çalışmalar başladı. Dün savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da bu belirtilmişti. Ankara’nın 150 saatlik süreçte izleyeceği yol haritası hazır. Peki, ortak devriye ile ilgili Ankara’da nasıl bir çalışma yürütülüyor? Rusya ve Türkiye hangi bölgelerde ortak devriye yapacak? Devriye sırasında terör unsurlularına nasıl müdahale edilecek? Haberin ayrıntılarını A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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Soçi mutabakatı kapsamında Türkiye ve Rusya hangi bölgelerde ortak devriye yapacak? İşte 8 adımda Barış koridoru
Soçi mutabakatı kapsamında Türkiye ve Rusya hangi bölgelerde ortak devriye yapacak? İşte 8 adımda "Barış koridoru"
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