BİZE ULAŞIN
24.10.2019
Soçi mutabakatı kapsamında Türkiye ve Rusya hangi bölgelerde ortak devriye yapacak? İşte 8 adımda "Barış koridoru"
Rusya Savunma Bakanlığınca, Türkiye-Rusya arasındaki mutabakat muhtırası gereği Rus askeri polisinin Suriye’nin kuzeyinde ilk devriyesini yaptığı bildirildi. Türk ve Rus yetkililer arasında çalışmalar başladı. Dün savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da bu belirtilmişti. Ankara’nın 150 saatlik süreçte izleyeceği yol haritası hazır. Peki, ortak devriye ile ilgili Ankara’da nasıl bir çalışma yürütülüyor? Rusya ve Türkiye hangi bölgelerde ortak devriye yapacak? Devriye sırasında terör unsurlularına nasıl müdahale edilecek? Haberin ayrıntılarını A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.