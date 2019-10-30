Kamışlı'dan yeni görüntü geldi! Rus askeri polisi devriye yapıyor
Sınır hattından yeni görüntüler her an gelmeye devam ediyor. A Haber canlı yayınında, Kamışlı'da Rus devriyelerini görüntülendi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mevcut Barış Pınarı Harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır." denildi.
Sınır hattından sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor. Rus askeri polisleri A Haber canlı yayınına bağlanan gazeteciler tarafından saniye saniye görüntülendi. Rus askeri polislerinin Türkiye ile varılan ortak mutabakat kapsamında bölgede devriye gezdiği görüldü.
"ORTAK DEVRİYE BAŞLAYACAK"
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada "Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır" denildi.
"BATISI VE DOĞUSUNDA 10 KİLOMETRE DERİNLİKTE"
Savunma Bakanlığı açıklamasında, Rusya tarafından YPG'nin ağır silahlarıyla birlikte sınırın 30 kilometre derinliğine çekilmesinin tamamlandığının bildirildiği belirtilerek, "Mevcut Barış Pınarı Harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır. Bu kapsamda devriye güzergâhlarında mayın, EYP temizlik faaliyetlerine ve keşif uçuşlarına başlanmıştır" açıklamasında bulundu.
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