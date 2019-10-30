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Kamışlı'dan yeni görüntü geldi! Rus askeri polisi devriye yapıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2019 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019
İŞTE YENİ GÖRÜNTÜLER! TÜM DÜNYA TAKİPTE...

Sınır hattından yeni görüntüler her an gelmeye devam ediyor. A Haber canlı yayınında, 'da Rus devriyelerini görüntülendi. Öte yandan Milli 'ndan yapılan açıklamada "Mevcut Barış Pınarı Harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır." denildi.

Sınır hattından sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor. polisleri A Haber canlı yayınına bağlanan gazeteciler tarafından saniye saniye görüntülendi. Rus askeri polislerinin ile varılan ortak mutabakat kapsamında bölgede devriye gezdiği görüldü.

Kamışlı'dan yeni görüntü geldi! Rus askeri polisi devriye yapıyor KAMIŞLI'DAN YENİ GÖRÜNTÜ GELDİ! RUS ASKERİ POLİSİ DEVRİYE YAPIYOR

"ORTAK DEVRİYE BAŞLAYACAK"

Öte yandan Milli tarafından bugün yapılan açıklamada "Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır" denildi.

"BATISI VE DOĞUSUNDA 10 KİLOMETRE DERİNLİKTE"

Savunma Bakanlığı açıklamasında, tarafından 'nin ağır silahlarıyla birlikte sınırın 30 kilometre derinliğine çekilmesinin tamamlandığının bildirildiği belirtilerek, "Mevcut Barış Pınarı Harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır. Bu kapsamda devriye güzergâhlarında mayın, EYP temizlik faaliyetlerine ve keşif uçuşlarına başlanmıştır" açıklamasında bulundu.

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