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Mahkemeden Eminönü'ndeki balık ekmek tekneleriyle ilgili karar! Ekrem İmamoğlu boşaltmasını istemişti...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
EMİNÖNÜ'NDEKİ BALIK EKMEK TEKNELERİYLE İLGİLİ KARAR

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul 4. İdare Mahkemesi, 'nde kira sözleşmeleri dolan tekneleriyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. CHP'li yönetimindeki İBB, balık ekmek satan iş yerlerine 1 Kasım'a kadar süre verip dükkanlarını boşaltmasını istemişti.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, 'nde kira sözleşmeleri dolan tekneleriyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.

CHP'li yönetimindeki İBB, balık ekmek satan iş yerlerine 1 Kasım'a kadar süre verip dükkanlarını boşaltmasını istemişti.

Eminönü'nde bulunan balıkçı teknelerinin 1 Kasım itibariyle kaldırılması yönünde ihtarname gönderilmesinin ardından bugün itibariyle kapatılması beklenen balıkçı teknelerinde satış devam ediyor. Eminönü Balık Ekmek Turizm Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Ceylan, "Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu da dün açıklama yaptı kaldırma yok diye. Biz de bekliyoruz. Yürütmeyi durdurma kararı aldık. Yeni bir düzenleme olacak. Hepimiz merakla onu bekliyoruz. Aksi takdirde bir şey olmadığı sürece devam edeceğiz" dedi.

Eminönü'nün adeta simgesi haline gelen balık ekmek satan teknelerinin boşaltılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihtarname göndermişti. İşletme sahiplerine gönderilen ihtarnamede, kira sözleşmesinin 1 Kasım 2019 itibariyle dolduğu kaydedilmişti.

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklama yapan Eminönü Balık Ekmek Turizm Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Ceylan, "Bizlere 1 Kasım'da kapanma yazısı gelmişti. Biz de yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurduk. Onun sonucunu bekliyoruz. Onun haricinde şuan için bir şey yok. Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu da dün açıklama yaptı kaldırma yok diye. Biz de bekliyoruz. Yürütmeyi durdurma kararı aldık. Yeni bir düzenleme olacak. Hepimiz merakla onu bekliyoruz. Aksi takdirde bir şey olmadığı sürece devam edeceğiz" dedi.

1 Kasım 2019 itibariyle kaldırılması planlanan balıkçı teknelerinde ise balık satışlarının devam ettiği görüldü.

Son dakika: İstanbul'da bir dönem sona eriyor! İBB Eminönü'deki balık-ekmek teknelerini kaldırıyor |Video SON DAKİKA: İSTANBUL'DA BİR DÖNEM SONA ERİYOR! İBB EMİNÖNÜ'DEKİ BALIK-EKMEK TEKNELERİNİ KALDIRIYOR |VİDEO

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