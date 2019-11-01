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MSB açıkladı: İkinci Rus Askeri Heyeti Ankara’ya geliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
İKİNCİ RUS ASKERİ HEYETİ ANKARA’YA GELİYOR

Milli Savunma Bakanlığı, " Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Heyeti’nin bugün ’ya gelmesi planlandı." bilgisini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus Askeri Heyeti'nin bugün Ankara'ya gelmesi planlandı." dedi.

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