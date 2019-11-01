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Rusya ile ilk ortak devriye bugün!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
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unsurları ile ’nin sınırında 10 kilometre derinlikte ilk ortak devriyesinin bugün yapılması beklenirken devriye güzergahındaki mayınlar ve el yapımı patlayıcılar kontrollü şekilde imha ediliyor.

Soçi Mutabakatı'yla 'ya verilen 150 saatlik sürenin tamamlanmasıyla, sınır hattının tarafında unsurları ile 'nin ilk ortak devriyesinin bugün yapılması bekleniyor. İlk devriyenin Mardin Kızıltepe'ye karşılık gelen ve örgütün ilk boşalttığı yer olan Derbesiye ile Amude civarında gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Türk-Rus ortak devriyesi sınırın Suriye tarafında 10 kilometre derinlikte yapılacak. Geri kalan 20 km saha ise havadan İHA'larla takip edilecek. Devriyeler sayesinde , terör örgütü /'nin güvenli bölgeden çekilip çekilmediğini inceleyecek ve raporlar oluşturacak.

Son dakika: Rusya ile ortak devriye başlıyor! SON DAKİKA: RUSYA İLE ORTAK DEVRİYE BAŞLIYOR!

EYP İMHA EDİLDİ

Devriye güzergâhlarında mayın, el yapımı () temizlik faaliyetleri ve keşif uçuşları da devam ediyor.

Resulayn ilçe merkezinde güvenlik güçlerinin tespit ettiği EYP'ler toplanarak imha edilmek üzere boş bir alanda toplandı. Yaklaşık 250 kilogram olduğu öğrenilen patlayıcılar iş makinesi ile kazılan çukura boşaltıldıktan sonra fünye ile patlatılarak imha edildi. Büyük gürültüye neden olan patlama sınır bölgesinde kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terörden arındırılan 'da da askeri hareketlilik yaşanıyor. Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen arama tarama, mayın ve EYP temizleme çalışmaları sürerken sınırına yakın bölgedeki bir evde bulunan EYP de kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlama sesi ve yükselen dumanlar, Akçakale ilçesinden de görüldü. Öte yandan TSK Tel Abyad'da bir yandan ilçenin güvenliğini kontrol ve takip eden TSK unsurları, diğer taraftan yerel halkın ihtiyaçlarının karşılanması sürecine destek oluyor.

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