HDP'li Abdullah Zeydan tahliye edildi

Eski HDP Milletvekili Abdullah Zeydan tahliye edildi. Zeydan, Edirne F Tipi Cezaevi'nde 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunuyordu. Kararı Avukat Mahsuni Karaman Twitter hesabından duyurdu. Terör örgütü PKK'ya destek veren HDP'li Zeydan, "PKK'nın öyle bir gücü var ki sizi tükürüğüyle boğar." diyerek tehdit etmişti.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan eski HDP Milletvekili Abdullah Zeydan hakkında tahliye kararı verildi.



DEMİRTAŞ İLE AYNI HÜCREDE KALIYORDU

Karaman Twitter hesabından "4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan 26. dönem HDP milletvekili Abdullah ZEYDAN ile ilgili; Hakkındaki hükmün, yasal değişiklik nedeniyle temyizi üzerine infazın durdurulması ve TAHLİYE kararı verildi" paylaşımı yaptı. Zeydan, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile aynı hücrede kalıyordu.





Terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan HDP Milletvekili Zeydan'ın Hakkari Adliyesinde savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasından sonra sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar veilmişti.

HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan hakkında hazırlanan fezlekede, terör örgütünün propagandasını yaptığı, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı hava saldırılarına ilişkin 26 Temmuz'da yapılan protesto yürüyüşünde "PKK'nın öyle bir gücü var ki sizi tükürüğüyle boğar." ifadesini kullandığı vurgulanmıştı.