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Ekrem İmamoğlu'ndan yeni skandal! Destek vermediler diye...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
İMAMOĞLU'NDAN YENİ SKANDAL! DESTEK VERMEDİLER DİYE...

Yerel seçimlerde Büyükşehir Belediyesi'nde başkanlık koltuğuna oturan ’li 'dan skandal bir haberle tekrardan gündeme geldi. Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı zamanında devralarak adını ‘Beylikdüzü’ diye değiştirdiği kadın voleybol kulübü İstanbul seçimlerinde yeterli destek vermediği için içinde bıraktığı ve sponsor desteğini kestiği iddia edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı , Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde devralarak adını 'Beylikdüzü' diye değiştirdiği 2. Lig kadın voleybol takımını yüz üstü bıraktı. Kulüp, parasını alamayan sporcular, icra takibiyle baş başa kaldı; çıktığı Lig'de ise düşme hattına geriledi.

Beylikdüzü'nde kurulan Arma Yaşam Gençlik Spor Kulübü'nün kadın voleybol takımı, 2016'da dönemin belediye başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından belediye bünyesine alındı. Kulüple yapılan 3 yıllık anlaşma ile yönetime de İmamoğlu'nun belirlediği, Murat Ongun (bugün Sözcüsü), Mehmet Murat Çalık (bugün Beylikdüzü Belediye Başkanı), Ertan Yıldız (bugün İBB Başkan Danışmanı), Tuncay Yılmaz (bugün İBB'de müdür) ve Meclis üyesi Fatih Keleş alındı. İmamoğlu, birleşme töreninde yaptığı konuşmada, "Duyguları köpürtmek istiyoruz. Bunu da spor ile başarabiliriz. olarak takımın daimi partneri olacağız. Özellikle 'kadına bu kadar mı yakışır' diyebileceğim bir spordur voleybol" açıklamasını yaptı.

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SPORCULAR İCRAYA BAŞVURDU

Takım 2017'de şampiyon olarak Vestel Venüs Sultanlar Ligi'ne yükseldi. 2019 yılında ve İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu, hem 31 Mart hem de 24 Haziran'da yenilenen seçimlerinde kadın voleybol takımını seçim kampanyasının bir parçası yaptı.

2002'de kurulan takımı, belediye ile anlaşma tarihini esas alarak 'kendisinin kurduğunu' söyleyen İmamoğlu, "Kurduğum voleybol kulübü şampiyon oldu" ifadesini kullandı.Ancak İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesiyle birlikte, kulübe belediye desteği de kesildi. Sporcular Mart ayından itibaren ücretlerini alamayınca, kulübe haciz göndermeye başladı.

Aralarında Kadın Voleybol Milli Takımı oyuncuları Melisa Memiş, Sabriye Dikmen, Seray Altay, Ergül Eroğlu ve Göksu Durmaz gibi oyuncuların da bulunduğu sporcular, 480 bin liralık alacaklarının tahsil edilmesini istedi. Takımın ABD'li oyuncuları Simone Lee, Kelly Hunter veAndrea Carrie Drews da alacakları için Avrupa Voleybol Federasyonu'na (CEV) başvurdu. Kulübe, 'yabancı oyuncu oynatmama' cezası verildi. Antrenör Mehmet Bedestenlioğlu da istifa etti.

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"SİYASET DEĞİL SPOR YAPMAK İSTİYORDUK"

Beylikdüzü Voleybol İhtisas Spor Kulübü Genel Sekreteri Saadet Sarı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çeşitli branşlarda mili takımlara sporcu yetiştiren bir kulübüz. Başarılar gelince Ekrem Bey bizimle irtibata geçti, anlaşma yapıldı. Biz zaten birinci lige çıkmıştık. İstanbul adaylığı süreci başlayınca her organizasyonda bizi sahneye çıkarmaya başladılar. Bundan rahatsız olduk. Siyaset değil spor yapmak istiyorduk. Bunu da iletince işler tersine dönmeye başladı. Kulübün finans kaynakları Beylikdüzü Belediyesi tarafından kesildi. Maçlarda bir ambulans bulundurma zorunluluğumuz var. İlçede bulunan hastanelerin hiçbiri ambulans vermiyor. Sponsorlara belediye tarafından baskı yapılıyor. Beylikdüzü Belediyesi'yle işbirliği yapmadan önce 1 kuruş borcumuz yoktu. Şimdi borcumuz 6,5 milyon civarında. Sorunları Ekrem Bey'le konuştuk. Bize ' benim borcum, ödeyeceğim' dedi. Ancak ödenmedi."
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