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SON DAKİKA: Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile Rus mevkidaşı Gerasimov arasında önemli görüşme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Genelkurmay Başkanı Orgeneral , Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye’deki günlük gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral , Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral ile telefonla görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Güler'in, Orgeneral Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede Suriye'deki günlük gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

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