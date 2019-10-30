Başkan Erdoğan'dan ABD'ye FETÖ mesajı: Ya teslim edin, ya da suçlu iadesi beklemeyin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yaptırım tasarına ilişkin olarak, "Barış Pınarı Harekatı bahanesiyle ve ipe sapa gelmez iddialarla şahsıma, aileme, bakanlarıma yaptırım uygulanması talebiyle ilgilidir. Amerika, bir FETÖ'ye mahkum olacak kadar küçüldü mü? Ya bunu bize teslim edeceksiniz, ya da bizden suçluların iadesi konusunda bir iade beklemeyin." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin bugün düzenlenen grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonuna ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören ve 16'ya karşılık 403 evet oyu ile onaylanan yasa tasarısına tepki gösterdi.
Başkan Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı bahanesiyle ve ipe sapa gelmez iddialarla şahsıma, aileme, bakanlarıma yaptırım uygulanması talebiyle ilgilidir. Amerika, bir FETÖ'ye mahkum olacak kadar küçüldü mü? Ya bunu bize teslim edeceksiniz, ya da bizden suçluların iadesi konusunda bir iade beklemeyin." dedi.
İşte Başkan Erdoğan'nın konu hakkında açıklamalarında öne çıkan satır başları:
"BU TASARIYI DA ŞİDDETLE REDDEDİYORUZ"
"Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen diğer tasarı Barış Pınarı Harekatı bahanesiyle ve ipe sapa gelmez iddialarla şahsıma, aileme, bakanlarıma yaptırım uygulanması talebiyle ilgilidir. FETÖ'nün yıllarca piyasada dolaştırıldığı iddialara dayandırılan ve hiçbir tutarı olmayan bu tasarıyı da şiddetle reddediyoruz.
"YA TESLİM EDİN, YA DA SUÇLU İADESİ BEKLEMEYİN"
Amerika, bir FETÖ'ye mahkum olacak kadar küçüldü mü? Kalkıp da 400 dönüm arazi tahsis ettiğimiz bu adamın Adalet Bakanlığımız 90 koli suç raiyası gönderdi. İnceleyin. Bakmıyorsunuz terörist başını ülkenizde saklıyorsunuz. Bu sizin özel olarak değerlendirme noktasında kullandığınız bir namivela mıdır. Bundan size bir fayda gelmez. Ya bunu bize teslim edeceksiniz, ya da bizden suçluların iadesi konusunda bir iade beklemeyin."
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