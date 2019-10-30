Başkan Erdoğan'dan "ABD'ye gidecek misiniz? sorusuna yanıt
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile görüşme planına ilişkin, “Görüşme her an olabilir” dedi. Erdoğan “13 Kasım’da ABD’ye gidecek misiniz?" sorusuna ise "Şu anda henüz kararımı vermedim. Ama soru işareti.” şeklinde konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında gündeme dair önemli mesajlar verdi. ABD'ye Ermeni ve yaptırım tasarıları konusunda sert tepki göstererek "Şiddetle reddediyoruz." dedi. Başkan Erdoğan, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı ve ABD ziyaretine henüz karar vermediğini söyledi.
"HENÜZ KARAR VERMEDİM"
Başkan Erdoğan, "13 Kasım'da ABD ziyaretiniz gerçekleşecek mi?" sorusuna "Şu anda henüz kararımı vermedim. Ama soru işareti var" şeklinde yanıt verdi.
MÜJDE MAZLUM KOBANİ Mİ?
Gazetecilerin "O müjde terörist başı Mazlum Kobani midir?" sorusu üzerine Erdoğan, "Niye acele ediyorsun. Bu işlerin haberi verilir mi? ABD haber vere vere mi geldi" ifadelerini kullandı. Erdoğan, bir başka soru üzerine "Müjdenin ülkenin geleceğiyle alakalı" olduğunu söyledi.
B VE C PLANLARI
"Operasyonla ilgili B ve C planlarımız var dediniz" sözleri üzerine üzerine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda A planını uyguluyoruz. Devriyelerden sonra arazideki gelişmelere göre nerede ne gibi adımlar atılması gerekiyor, Aynel Arab, Münbiç'te beklenenler eğer yerine getirilmiyorsa buralarda B, C planlarına geçebiliriz."
"PUTİN İLE HER AN GÖRÜŞEBİLİRİM"
Başkan Erdoğan, "Putin'le bir görüşmeniz olacak mı?" sorusuna ise "Her an olabilir, gelişmelere göre" diye yanıt verdi.
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