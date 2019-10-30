Başkan Erdoğan'dan flaş Güvenli Bölge açıklaması: Genişletebiliriz!

Son dakika haberi... Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Güvenli bölge dışından gelecek saldırılara en sert şekilde karşılık verecek ve gerekirse güvenli bölge sahamızı genişleteceğiz" sözleriyle dünyaya net mesaj verdi.