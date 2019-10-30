Başkan Erdoğan'dan ABD Temsilciler Meclisi'nin Sözde Ermeni Soykırımı kararı sert tepki
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Temsilciler Meclisi'nin Sözde Ermeni Soykırımı kararı tepki gösterdi ve "Bu atılan adımın hiç bir kıymeti yok. Bunu tanımıyoruz zaten. Kendileri çalıp, kendileri oynuyor." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan ABD Temsilciler Meclisi'nin Sözde Ermeni Soykırımı kararı tepki gösterdi ve "Bu atılan adımın hiç bir kıymeti yok. Bunu tanımıyoruz zaten. Kendileri çalıp, kendileri oynuyor." diye konuştu.
"BU KARARI TANIMIYORUZ"
Başkan Erdoğan (ABD Temsilciler Meclisi'ndeki tasarılardan biri sözde Ermeni soykırımı iddilarıyla ilgili) ABD kamuoyunda ülkemiz aleyhine oluşan hava kullanılarak geçirildi. Fırsatçılık yapıldı. Tüm dünyaya sesleniyorum bu atılan adımın hiçbir kıymeti harbiyesi yok, bunu tanımıyoruz." dedi.
Erdoğan konuşmasında sonra konuya dair Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'da açıklamada bulundu. Fuat Oktay, (ABD Temsilciler Meclisi kararları) Hukuka, ABD ile Suriye konusunda vardığımız mutabakatın ruhuna aykırıdır." ifadelerini kullandı.
"SUÇLUSUN DEMEKLE BİZİ SUÇLAYAMAZSINIZ"
Erdoğan, "Kendileri çalıp, kendileri oynuyorlar. Buna rağmen ülkemize atılan iftiranın bir ülke parlamentosunda kabul edilmesinden üzüntülüyüz. Dedik ki, bu iş tarihçilerin işidir. Bu iş arkeologların işidir. Görevlendirelim onlar bu çalışmayı yapsınlar. Bu işe bir siyaset gömleği giydirilmesin. Arşivlerimizde 1 milyonun üzerinde belge var. Ermeniler bugüne kadar herhangi bir arşiv sunamadılar. Yok ki sunsunlar. Bal bal demekle ağız tatlanmaz. Suçlusun demekle bizi suçlayamazsınız. Bu adımı, bu kararı biz tanımıyoruz." dedi.
"ABD'YE SESLENİYORUM. ASALA..."
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "ABD'ye sesleniyorum. Asala 21 farklı ülkede Türk elçiliklerine yüzden fazla silahlı saldırı gerçekleştirdi, haberiniz var mı. 40'ın üzerinde temsilcimiz şehit oldu." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Diyarbakır'da acılı anne konuştu
- FETÖ'cü Enes Kanter'den, Müslüman kadına alçak saldırı!
- "Bunlar asker selamından korkacak kadar zavallılar"
- Erdoğan'dan "ABD'ye gidecek misiniz? sorusuna yanıt
- Başkan Erdoğan'dan ABD'ye FETÖ mesajı!
- İşte PKK/YPG'nin temizlenen sözde karargahlarında dikkat çeken detay!
- 21 ilde 100 DEAŞ'lı yakalandı
- "Yarım asırdır ilmik ilmik işlenen büyük oyunu bozduk"
- Adalet Bakanı'ndan yargı reformu açıklaması: Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlıyoruz
- Seyyanen zam beklentisi! İşte intibak yasasında son durum
- SON DAKİKA: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den ABD'nin skandal tasarısına yanıt
- SON DAKİKA: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
- DEAŞ'ın 5 numarası İsmail el İthavi Sakarya'daki bu evde yakalandı!
- SON DAKİKA: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
- Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe
- Son dakika: Kağıthane'de İETT otobüs kamyonete çarptı! TEM'de araç yoğunluğu oluştu
- Türkiye'nin haklı çıkışı Yunanistan'ı rahatsız etti! AB'ye ağladı...
- TÜBİTAK'a 16 personel alınacak!
- OECD İstanbul Merkezi kuruluyor
- Milli Savunma Bakanlığından Türkiye-Rusya çalışmalarına ilişkin açıklama
- SON DAKİKA: Trump'tan flaş açıklama: Bağdadi'nin yerine gelecek kişi de öldürüldü
- SON DAKİKA: Yemen Savunma Bakanı Makdisi'ye füzeli saldırı!