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Başkan Erdoğan'dan ABD Temsilciler Meclisi'nin Sözde Ermeni Soykırımı kararı sert tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2019 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ABD'YE SERT TEPKİ!

Başkan 'nin kararı tepki gösterdi ve "Bu atılan adımın hiç bir kıymeti yok. Bunu tanımıyoruz zaten. Kendileri çalıp, kendileri oynuyor." ifadelerini kullandı.

Başkan , partisinin Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan 'nin kararı tepki gösterdi ve "Bu atılan adımın hiç bir kıymeti yok. Bunu tanımıyoruz zaten. Kendileri çalıp, kendileri oynuyor." diye konuştu.

"BU KARARI TANIMIYORUZ"

Başkan Erdoğan (ABD Temsilciler Meclisi'ndeki tasarılardan biri sözde Ermeni soykırımı iddilarıyla ilgili) ABD kamuoyunda ülkemiz aleyhine oluşan hava kullanılarak geçirildi. Fırsatçılık yapıldı. Tüm dünyaya sesleniyorum bu atılan adımın hiçbir kıymeti harbiyesi yok, bunu tanımıyoruz." dedi.

Erdoğan konuşmasında sonra konuya dair Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'da açıklamada bulundu. Fuat Oktay, (ABD Temsilciler Meclisi kararları) Hukuka, ABD ile Suriye konusunda vardığımız mutabakatın ruhuna aykırıdır." ifadelerini kullandı.

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"SUÇLUSUN DEMEKLE BİZİ SUÇLAYAMAZSINIZ"

Erdoğan, "Kendileri çalıp, kendileri oynuyorlar. Buna rağmen ülkemize atılan iftiranın bir ülke parlamentosunda kabul edilmesinden üzüntülüyüz. Dedik ki, bu iş tarihçilerin işidir. Bu iş arkeologların işidir. Görevlendirelim onlar bu çalışmayı yapsınlar. Bu işe bir siyaset gömleği giydirilmesin. Arşivlerimizde 1 milyonun üzerinde belge var. Ermeniler bugüne kadar herhangi bir arşiv sunamadılar. Yok ki sunsunlar. Bal bal demekle ağız tatlanmaz. Suçlusun demekle bizi suçlayamazsınız. Bu adımı, bu kararı biz tanımıyoruz." dedi.

"ABD'YE SESLENİYORUM. ASALA..."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "ABD'ye sesleniyorum. Asala 21 farklı ülkede Türk elçiliklerine yüzden fazla silahlı saldırı gerçekleştirdi, haberiniz var mı. 40'ın üzerinde temsilcimiz şehit oldu." ifadelerini kullandı.

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