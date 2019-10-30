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21 ilde 100 DEAŞ'lı yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2019
21 İLDE 100 DEAŞ'LI YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, 21 ilde yapılan 26 operasyonu hakkında bilgi verdi. Yapılan açıklamada 100 kişinin yakalandığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, "Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde eylem arayışında olan DEAŞ'a yönelik 21 ildeki 26 operasyonda 100 kişi yakalandı." şeklinde açıklama yaptı.

Detaylar gelecek...

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