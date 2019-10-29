29 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Rusya: Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesiyle ilgili teyit yok

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.10.2019 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019
RUSYA: BAĞDADİ'NİN ÖLÜ ELE GEÇİRİLMESİYLE İLGİLİ TEYİT YOK

Başkanı , pazar günü yaptığı basın toplantısında elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğünü açıklamıştı. Trump'ın bu açıklamalarına 'dan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğine ilişkin ellerinde resmi teyit olmadığını ifade etti.

Peskov, başkent 'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Bağdadi'nin Amerikan güçleri tarafından öldürülmesine yönelik gelişmeleri değerlendirdi.

Bağdadi'nin öldürüldüğüne dair 'den henüz resmi teyit alıp almadıklarına yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Hayır, elimizde teyit yok." dedi.

ABD'NİN BAĞDADİ OPERASYONU

elebaşı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetlerinin 8 helikopterle 'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.

Trump, önceki gün yaptığı basın toplantısında, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki 3 çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı.

Trump: Bağdadi operasyonunun videolarını yayımlamayı düşünüyoruz TRUMP: BAĞDADİ OPERASYONUNUN VİDEOLARINI YAYIMLAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ
Bağdadi nasıl öldürüldü? İdlib'de operasyonun görgü tanıklarına ulaştı BAĞDADİ NASIL ÖLDÜRÜLDÜ? İDLİB'DE OPERASYONUN GÖRGÜ TANIKLARINA ULAŞTI
Trump, Bağdadi'nin sonunu getiren köpeğin fotoğrafını yayınladı TRUMP, BAĞDADİ'NİN SONUNU GETİREN KÖPEĞİN FOTOĞRAFINI YAYINLADI
DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin öldürüldüğü iddia edilen operasyonun perde arkası DEAŞ ELEBAŞI EBUBEKİR EL-BAĞDADİ’NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN OPERASYONUN PERDE ARKASI
Son dakika: Trump'tan flaş açıklamalar! Bağdadi öldürüldü mü? SON DAKİKA: TRUMP'TAN FLAŞ AÇIKLAMALAR! BAĞDADİ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN