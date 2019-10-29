Rusya: Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesiyle ilgili teyit yok
ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yaptığı basın toplantısında DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğünü açıklamıştı. Trump'ın bu açıklamalarına Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğine ilişkin ellerinde resmi teyit olmadığını ifade etti.
Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Bağdadi'nin Amerikan güçleri tarafından öldürülmesine yönelik gelişmeleri değerlendirdi.
Bağdadi'nin öldürüldüğüne dair ABD'den henüz resmi teyit alıp almadıklarına yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Hayır, elimizde teyit yok." dedi.
ABD'NİN BAĞDADİ OPERASYONU
DEAŞ elebaşı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetlerinin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.
Trump, önceki gün yaptığı basın toplantısında, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki 3 çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı.
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