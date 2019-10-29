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Trump, Bağdadi'nin sonunu getiren köpeğin fotoğrafını yayınladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.10.2019
TRUMP, BAĞDADİ'NİN SONUNU GETİREN KÖPEĞİN FOTOĞRAFINI YAYINLADI

Başkanı , lideri 'ye düzenlenen operasyonda bir köpeğin yaralandığını açıklamıştı. 'un güvenlik gerekçesiyle yayınlamayacağız dediği köpeği Trump, sosyal medya hesabından paylaştı.

Başkanı , terör örgütü 'ın elebaşı Ebubekir el-'nin öldürüldüğünü pazar günü yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu.

Trump, basın açıklamasında bir de operasyona katılan bir köpekten bahsederek yaralandığını ifade etmişti.

'un güvenlik gerekçesiyle 'adını yayınlamayacağız' dediği köpeği sosyal medyadan paylaşan Trump, "IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yakalanması ve öldürülmesinde böylesine harika bir iş çıkaran harika köpeğin (ismi açıklanmadı) bir görüntüsünü açıkladık!" ifadelerini kullandı.

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