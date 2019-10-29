Trump, Bağdadi'nin sonunu getiren köpeğin fotoğrafını yayınladı
Giriş Tarihi: 29.10.2019
ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Bağdadi'ye düzenlenen operasyonda bir köpeğin yaralandığını açıklamıştı. Pentagon'un güvenlik gerekçesiyle yayınlamayacağız dediği köpeği Trump, sosyal medya hesabından paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü pazar günü yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu.
Trump, basın açıklamasında bir de operasyona katılan bir köpekten bahsederek yaralandığını ifade etmişti.
Pentagon'un güvenlik gerekçesiyle 'adını yayınlamayacağız' dediği köpeği sosyal medyadan paylaşan Trump, "IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yakalanması ve öldürülmesinde böylesine harika bir iş çıkaran harika köpeğin (ismi açıklanmadı) bir görüntüsünü açıkladık!" ifadelerini kullandı.
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