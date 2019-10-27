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27.10.2019

DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin öldürüldüğü iddia edilen operasyonun perde arkası

ABD'nin, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi İdlib'de öldürdüğü iddia edildi. Operasyonda ABD birlikleri geceyarısı helikopterle indirme yaparak yaklaşık 4 saat süren çatışmaya girdiği belirtildi. Akademisyen Mesut Hakkın Caşın, Bağdadi’nin öldürüldüğü iddiasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Caşın, “Birinci soru şu bence neden Trump böyle bir harekatı yaptı?, Neden 48 saat önce Bağdadi o bölgeye geldi? ve bu bölge bizim sınıra hemen hemen sıfır noktada. Reyhanlı’nın güneydoğusuna 16 km. uzaklıkta. Nitelik itibariyle gizli bir operasyon. Anladığım kadarıyla sınıra önce bir birlik geliyor hava birliği ondan sonra bu 90 dakika çatışmaya girdikten sonra özel kuvvetlerin bölgeye girdiği ve yine hedefleri insansız hava araçlarıyla vurdukları anlaşılıyor. Çatışma sonunda 7 ölü 5 yaralı ve görüntülerden binanın tamamen imha edildiği görülüyor. Bağdadi’nin yakalanacağını anladığı anda intihar bombasıyla kendisini patlattığı belirtiliyor.” ifadelerini kullandı.

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Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yer görüntüledi
Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yer görüntüledi
DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin öldürüldüğü iddia edilen operasyonun perde arkası
DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin öldürüldüğü iddia edilen operasyonun perde arkası
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