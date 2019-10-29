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Bakan Hulusi Akar duyurdu: Rusya ile ortak devriyeler başlayacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.10.2019 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019
BAKAN AKAR DUYURDU: RUSYA İLE...

Milli Savunma Bakanı , ile 'de ortak devriyelerin başlayacağını duyurdu. Akar, "Rusya ile kısa sürede ortak devriyeler başlayacak" derken, 'kimsenin toprağında gözümüz yok' ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in 96. yıl dönümü dolayısıyla Başkan 'ın ev sahipliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreninde, Milli Savunma Bakanı önemli açıklamalarda bulundu.

Akar, "Kısa zamanda ile ortak devriyeler başlayacak. ABD ve Rusya ile görüşmeler açık ve net ilerliyor, sorun yok, ilerliyoruz." dedi.

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"KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK"

'Kimsenin toprağında gözümüz yok' ifadelerini kullanan Akar, "Amacımız 440 kilometre uzunluğunda 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge" açıklamasında bulundu.

Bakan Akar: Kimyasal silahımız yok, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız, tek hedefimiz teröristler BAKAN AKAR: KİMYASAL SİLAHIMIZ YOK, SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGILIYIZ, TEK HEDEFİMİZ TERÖRİSTLER

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