Bakan Hulusi Akar duyurdu: Rusya ile ortak devriyeler başlayacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ile Suriye'de ortak devriyelerin başlayacağını duyurdu. Akar, "Rusya ile kısa sürede ortak devriyeler başlayacak" derken, 'kimsenin toprağında gözümüz yok' ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet'in 96. yıl dönümü dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreninde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulundu.
Akar, "Kısa zamanda Rusya ile ortak devriyeler başlayacak. ABD ve Rusya ile görüşmeler açık ve net ilerliyor, sorun yok, ilerliyoruz." dedi.
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"KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK"
'Kimsenin toprağında gözümüz yok' ifadelerini kullanan Akar, "Amacımız 440 kilometre uzunluğunda 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge" açıklamasında bulundu.
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