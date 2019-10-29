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Bakan Berat Albayrak'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.10.2019 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019
BAKAN ALBAYRAK'TAN '29 EKİM' MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı , 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Türk milletinin egemenliğinin bir kez daha tarihe nakşedildiği, cumhuriyetin ilanının 96. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kapatılan yollar İSTANBUL'DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İÇİN KAPATILAN YOLLAR
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI
Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Tarihi bir karar anı BAHÇELİ'DEN 29 EKİM MESAJI: TARİHİ BİR KARAR ANI
Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI
Pakistan Başbakanı İmran Han'dan 29 Ekim mesajı PAKİSTAN BAŞBAKANI İMRAN HAN'DAN 29 EKİM MESAJI

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