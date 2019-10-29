Hasan Basri Yalçın'dan dikkat çeken yazı: DEAŞ'ın sonu!
Giriş Tarihi: 29.10.2019 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019
Sabah Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, bugünkü köşesinde çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Yalçın, Barış Pınarı Harekatı süreci ile başlayan ve terör örgütü PYD'ye vurulan ağır darbenin ardından Suriye'de yaşanan gelişmelere dikkat çekti. Yalçın, yazısında ABD tarafından düzenlenen operasyonda üzerinde bulunan bombalı yeleği patlatarak intihar eden DEAŞ elabaşı Bağdadi'nin ölümüyle birlikte DEAŞ’ın erime sürecine değindi. Yalçın, ABD'nin terör örgütü PYD'yi siyasallaştırma çabasına vurgu yaptı ve "Amerikalılar artık PYD'yi DEAŞ'la savaşan bir yapı olarak değil Suriye'de hakları olan bir grup olarak sunmak isteyecek. Tüm bu meşrulaştırma gayretleri de bundan. Meseleyi olabildiği kadar siyasallaştırma peşinde olacaklar." dedi.İşte Sabah Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın'ın "DEAŞ'ın sonu!" başlıklı kaleme aldığı o çarpıcı yazı...
"BARIŞ PINARI HAREKATI VE YAŞANAN GELİŞMELER"
Komplo teorilerine pek kulak asmam. Her tarafa çekilebilir. Ama şu olanlara bir bakın. Yıllardır aranan fakat bir türlü bulunamayan DEAŞ elebaşı bir anda Amerikalılar tarafından öldürülüyor. Hem de Türkiye'nin yaptığı Barış Pınarı Harekatı'ndan hemen sonra. Ardından DEAŞ'ın sözcüsü de öldürülüyor.
DEAŞ ELEBAŞI BAĞDADİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ
Bu zamana kadar bu adamları bulamayan Amerika bir anda izlerini buluyor ve operasyon yapıyor. Yerini biliyorlardı ve uygun gördükleri vakitte öldürdüler diyemiyorum. Bu konuda yeterince delilimiz yok. Ancak bildiğimiz başka şeyler var. Mesela Bağdadi İdlib'de sözcüsü de Jerablus'a yakın bir gölgede bulundu. Yine en azından Bağdadi'nin İdlib'e sadece iki gün önce geldiğini biliyoruz. Yani bu adam başka bir bölgedeymiş. Her nasıl oluyorsa hem Rejim'in hem de PYD'nin ve dolayısıyla Amerika'nın kontrolünde olan tüm bölgeleri geçerek İdlib'e kadar gelebiliyor. Yüzlerce kilometrelik yolu rahatça kat edebiliyor. Kontrol noktalarında sorun yaşamıyor. Suriye'yi baştan başa geçebiliyor.
TERÖR ÖRGÜTÜ PYD'NİN DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİ SALIVERMESİ
Şimdi soruyorum. Gerçekten sıradan bir Suriye vatandaşı tüm bu bölgeler arasında seyahat yapabilir mi? Hepimiz biliyoruz ki yapamaz. Ama nedense en çok aranan terörist buralardan rahatça geçip gidebiliyor. Hatta şunu düşünün. Birçok kimse Bağdadi'nin hala Irak'ta olduğundan şüpheleniyordu. Eğer bir de gerçekten Irak'tan başladıysa seyahate ve bu kadar yolu bir turist gibi rahatça kat edebildiyse söyleyecek sözüm yok. Ayrıca PYD'nin DEAŞ'lı teröristleri salıverme pratiğini de düşündüğünüzde daha bin türlü hikâye geliyor insanın aklına. Ama şimdilik bu soruların net bir cevabı yok. O nedenle soruları soralım ve kenara çekilelim.
DEAŞ'IN SONU...
Bu işin aslı esası her ne olursa olsun sonuçları bakımından bazı öngörülerde bulunabiliriz. Öncelikle artık DEAŞ'ın ciddi ciddi sahneden çekilebileceğini düşünüyorum. Zira bu tür örgütler büyük oranda lider etrafında toplanır. Hatta bu tür dini ve ideolojik örgütleri sadece lideri öldürerek bile çökertmek mümkündür. Çünkü etnik terör gruplarından farklı olarak lider genelde ikame edilemez. Örgüt dağılır ve eğer altyapısı kalmışsa yeni örgütlere kaynaklık eder, başka şekillere bürünür fakat eskisi gibi olmaz. Zaten DEAŞ'ın altyapısı çökertilmiş ama lideri bir sembol olarak tutuluyordu. Şimdi o sembol de ortadan kaldırıldı. Bu nedenle DEAŞ'ın hikayesinin bittiğini söyleyebiliriz.
ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ PYD'Yİ SİYASALLAŞTIRMA ÇABASI
O zaman artık Suriye sahnesi biraz daha netleşecek. Amerikalılar artık PYD'yi DEAŞ'la savaşan bir yapı olarak değil Suriye'de hakları olan bir grup olarak sunmak isteyecek. Tüm bu meşrulaştırma gayretleri de bundan. Meseleyi olabildiği kadar siyasallaştırma peşinde olacaklar. Türkiye'nin de artık planını buna göre yapmasında fayda var.
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