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Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma sis engeli

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.10.2019
ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA ULAŞIMA SİS ENGELİ

, etkili olan yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi. Boğazı'na giriş yapılamaması nedeniyle gemiler, demir bölgelerinde bekletildi. Boğaz hattındaki feribot seferleri ise yapılabiliyor.

'nda sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, etkisini artırdı. Görüş uzaklığının düşmesi, deniz ulaşımını etkiledi. Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı, saat 08.25'te sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapattı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi. Çanakkale Boğazı'na giriş yapılamaması nedeniyle gemiler, demir bölgelerinde bekletildi. Boğaz hattındaki feribot seferleri ise yapılabiliyor.

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