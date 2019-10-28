Pakistan Başbakanı İmran Han'dan 29 Ekim mesajı
Pakistan Başbakanı İmran Han, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Han, mesajında "(29 Ekim Cumhuriyet Bayramı) Bu tarihi gün, Türk milletinin sömürge güçlerine karşı cesaretini ve ardından gelişme ve refah yolunda ilerleyişini sembolize ediyor. Türklerin yiğit duruşu dünya çapında milyonlarca insana ilham verdi" ifadelerine yer verdi.Pakistan Başbakanı İmran Han, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yazdığı Cumhuriyet Bayramı tebrik mesajında, geçmişte Alt Kıta Müslümanlarının Türk milletinin yanında yer almasının Pakistanlılar için onur kaynağı olduğunu belirtti.
"TÜRKLERİN YİĞİT DURUŞU MİLYONLARCA İNSANA İLHAM VERDİ"
Alt Kıta Müslümanlarının Türk halkının yanında yer alması ile ortak inanç ve kültürün bugünkü yakın ilişkilerin kaynağı olduğunu ifade eden Han, şunları kaydetti:
"Bu tarihi gün, Türk milletinin sömürge güçlerine karşı cesaretini ve ardından gelişme ve refah yolunda ilerleyişini sembolize ediyor. Türklerin yiğit duruşu dünya çapında milyonlarca insana ilham verdi. Pakistan, Türkiye'yi yakın dost ve kardeş olarak görmektedir. Ülkelerimiz arasındaki tarihi bağı, halkımızın yararı, bölgemizin barış ve refahı için daha da derinleştirmeyi dört gözle bekliyoruz. Çok yaşa Türkiye, çok yaşa Pakistan-Türkiye kardeşliği."
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