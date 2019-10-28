Pakistan Başbakanı İmran Han'dan 29 Ekim mesajı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Han, mesajında "(29 Ekim Cumhuriyet Bayramı) Bu tarihi gün, Türk milletinin sömürge güçlerine karşı cesaretini ve ardından gelişme ve refah yolunda ilerleyişini sembolize ediyor. Türklerin yiğit duruşu dünya çapında milyonlarca insana ilham verdi" ifadelerine yer verdi.

Alt Kıta Müslümanlarının Türk halkının yanında yer alması ile ortak inanç ve kültürün bugünkü yakın ilişkilerin kaynağı olduğunu ifade eden Han, şunları kaydetti:

"Bu tarihi gün, Türk milletinin sömürge güçlerine karşı cesaretini ve ardından gelişme ve refah yolunda ilerleyişini sembolize ediyor. Türklerin yiğit duruşu dünya çapında milyonlarca insana ilham verdi. Pakistan, Türkiye'yi yakın dost ve kardeş olarak görmektedir. Ülkelerimiz arasındaki tarihi bağı, halkımızın yararı, bölgemizin barış ve refahı için daha da derinleştirmeyi dört gözle bekliyoruz. Çok yaşa Türkiye, çok yaşa Pakistan-Türkiye kardeşliği."