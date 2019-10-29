İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kapatılan yollar
Son dakika haberine göre; Cumhuriyet'in ilanının 96. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle sabah 06.00'dan itibaren kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi ve caddeye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Yapılan düzenlemelere göre Vatan Caddesi'ne gelen bütün yollar ve Vatan Caddesi'nden çıkan yollar trafiğe kapatıldı.
Kapanan yol girişlerinde trafik polisleri önlem alırken sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Kapatılan yollar kutlamaların bitmesinin ardından tekrar trafiğe açılacak.
KAPATILAN YOLLAR
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Gidiş ve gelişler,
D-100 istikametinden Vatan Caddesi Girişi,
10. Yıl Caddesinden Vatan Caddesi girişi,
Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi,
Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,
Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi Girişi,
Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,
Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,
Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,
Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan) Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokaktan Vatan Caddesi girişi,
O-3 Hal yolundan Vatan Caddesine giriş ile Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar.
ALTERNATİF GÜZERGAH
Sürücüler için Turgut Özal Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddeleri ise alternatif güzergah olarak gösterildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- 4 yıldır kaçıyordu! Böyle yakalandı
- Gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin... Faydaları saymakla bitmiyor!
- Annesinin imam nikahlı eşini vurdu
- Kan donduran cinayet! Acımazsızca...
- Kayseri'de korkunç cinayet! İki çocuk annesi kadını...
- İstanbullular perşembe gününe dikkat
- 'Hanımağa' üzerinde servetle dolaşıyor
- Yolda yürürken buldu! Zengin oldu
- Çankırı'da korkutan deprem
- Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı geldi!
- Son dakika: Çankırı'da korkutan deprem
- Hasan Basri Yalçın'dan dikkat çeken yazı: DEAŞ'ın sonu!
- AK Parti'den son dakika af açıklaması! Ömer Çelik canlı yayında açıkladı |Video
- Generalin derdest edilmesi talimatını firari albay Uğur Karaca vermiş
- Son dakika: Kickboks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı trafik kazasında hayatını kaybetti
- PKK'ya operasyon! Evde yapılan aramada...
- HDP'li Saliha Aydeniz ile Remzi Tosun hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten soruşturma
- Bağdadi nasıl öldürüldü? İdlib'de operasyonun görgü tanıklarına ulaştı
- Yerli otomobil için geri sayım! İşte tanıtılacağı tarih...
- İstanbul Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu
- Irak'taki gösterilerde son durum! Bilanço gittikçe ağırlaşıyor
- Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın