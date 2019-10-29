29 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kapatılan yollar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.10.2019
İSTANBULLULAR DİKKAT! BU YOLLAR KAPALI...

Son dakika haberine göre; Cumhuriyet'in ilanının 96. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle sabah 06.00'dan itibaren kutlamaların yapılacağı ve caddeye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Yapılan düzenlemelere göre Vatan Caddesi'ne gelen bütün yollar ve Vatan Caddesi'nden çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

Kapanan yol girişlerinde trafik polisleri önlem alırken sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Kapatılan yollar kutlamaların bitmesinin ardından tekrar trafiğe açılacak.

KAPATILAN YOLLAR
Bulvarı () Gidiş ve gelişler,
D-100 istikametinden Vatan Caddesi Girişi,
10. Yıl Caddesinden Vatan Caddesi girişi,
Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi,
Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,
Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi Girişi,
Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,
Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,
Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,
Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan ('dan) Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokaktan Vatan Caddesi girişi,
O-3 Hal yolundan Vatan Caddesine giriş ile Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar.

ALTERNATİF GÜZERGAH
Sürücüler için Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddeleri ise alternatif güzergah olarak gösterildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN