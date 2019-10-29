A Haber "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Yayını"
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 96. yılında tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. A Haber, "29 Ekim Özel Yayını" ile bayramın coşkusuna nabız tutuyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 96. yılında tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikatı kabul edecek Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet Bayramı kabul törenine ev sahipliği yapacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki bando konserinin ardından TBMM'den Ulus'taki Birinci Meclis Binası'na Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü düzenlenecek.
A Haber "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Yayını"nı izlemek için tıklayın...
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